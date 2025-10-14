В Калужской области вынесли приговор по делу о похищении участника СВО

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Четверо мужчин и женщина осуждены на сроки до 16 лет за разбойное нападение и похищение участника СВО в Калужской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала в своем Telegram-канале, что Калужским областным судом пять человек признаны виновными в похищении человека, разбое и организации преступного сообщества.

"В конце февраля в городе Обнинске злоумышленники напали на местного жителя, избили и заперли в багажнике его легкового автомобиля, который похитили. Потерпевший смог освободиться и обратиться за помощью в полицию", - сообщила Волк . Ранее она уточняла, что потерпевший – участник СВО.

России. По ее словам, задержание фигурантов проходило на территории Московского региона во взаимодействии с оперативниками ФСБ

"В зависимости от роли и участия каждого суд приговорил четверых мужчин к лишению свободы на срок от 12 лет до 16 лет в исправительных колониях особого и строгого режимов. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до исполнения несовершеннолетнему ребенку возраста 14 лет", - сообщила Волк, отметив, что приговор в законную силу не вступил.

По данным МВД, еще двое фигурантов установлены на территории другого государства. Ведется работа по их экстрадиции.

В СУСК по Калужской области уточнили, что соучастники выследили жертву и, выбрав подходящий момент, "с использованием электрошокера, ножа и огнестрельного оружия поместили пострадавшего в багажное отделение автомашины и попытались увезти".