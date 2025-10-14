https://ria.ru/20251014/sud-2048189728.html
В Калужской области вынесли приговор по делу о похищении участника СВО
В Калужской области вынесли приговор по делу о похищении участника СВО - РИА Новости, 14.10.2025
В Калужской области вынесли приговор по делу о похищении участника СВО
Четверо мужчин и женщина осуждены на сроки до 16 лет за разбойное нападение и похищение участника СВО в Калужской области, сообщила официальный представитель...
В Калужской области четверых мужчин осудили на 16 лет за похищение участника СВО
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Четверо мужчин и женщина осуждены на сроки до 16 лет за разбойное нападение и похищение участника СВО в Калужской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она рассказала в своем Telegram-канале, что Калужским областным судом пять человек признаны виновными в похищении человека, разбое и организации преступного сообщества.
"В конце февраля в городе Обнинске
злоумышленники напали на местного жителя, избили и заперли в багажнике его легкового автомобиля, который похитили. Потерпевший смог освободиться и обратиться за помощью в полицию", - сообщила Волк
. Ранее она уточняла, что потерпевший – участник СВО.
По ее словам, задержание фигурантов проходило на территории Московского региона во взаимодействии с оперативниками ФСБ России
.
"В зависимости от роли и участия каждого суд приговорил четверых мужчин к лишению свободы на срок от 12 лет до 16 лет в исправительных колониях особого и строгого режимов. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до исполнения несовершеннолетнему ребенку возраста 14 лет", - сообщила Волк, отметив, что приговор в законную силу не вступил.
По данным МВД, еще двое фигурантов установлены на территории другого государства. Ведется работа по их экстрадиции.
В СУСК по Калужской области
уточнили, что соучастники выследили жертву и, выбрав подходящий момент, "с использованием электрошокера, ножа и огнестрельного оружия поместили пострадавшего в багажное отделение автомашины и попытались увезти".
"Несмотря на это, мужчине удалось открыть багажник и скрыться. Злоумышленники похитили автомашину потерпевшего", - говорится в сообщении СУСК.