Суд оставил под стражей бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Нижегородский областной суд оставил под стражей бывшего первого замглавы Нижнего Новгорода Илью Штокмана, обвиняемого в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Штокман был арестован 26 сентября на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере, 29 сентября он обжаловал арест.

"Апелляционным постановлением Нижегородского областного суда от 13 октября 2025 года мера пресечения Штокману оставлена без изменения", - сообщили агентству в пресс-службе.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что Штокману предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый, занимая должность первого замглавы Нижнего Новгорода , получил взятку в размере 55 миллионов рублей за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением. Как уточнили в суде, незаконные действия совершались в рамках выполнения программы переселения граждан из аварийного жилого фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы.