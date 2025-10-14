Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил под стражей бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода - РИА Новости, 14.10.2025
14:43 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/sud-2048187570.html
Суд оставил под стражей бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода
Суд оставил под стражей бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода
происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), нижегородский областной суд
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Нижегородский областной суд
Суд оставил под стражей бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода

Суд оставил под стражей бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода по делу о взятке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Нижегородский областной суд оставил под стражей бывшего первого замглавы Нижнего Новгорода Илью Штокмана, обвиняемого в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Штокман был арестован 26 сентября на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере, 29 сентября он обжаловал арест.
"Апелляционным постановлением Нижегородского областного суда от 13 октября 2025 года мера пресечения Штокману оставлена без изменения", - сообщили агентству в пресс-службе.
Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что Штокману предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый, занимая должность первого замглавы Нижнего Новгорода, получил взятку в размере 55 миллионов рублей за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением. Как уточнили в суде, незаконные действия совершались в рамках выполнения программы переселения граждан из аварийного жилого фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы.
Противоправные действия фигуранта выявлены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. По месту его жительства следователи СК России провели обыск.
