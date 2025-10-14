Рейтинг@Mail.ru
Двух жителей Челябинской области осудили за незаконный оборот золота
13:20 14.10.2025
Двух жителей Челябинской области осудили за незаконный оборот золота
Двух жителей Челябинской области осудили за незаконный оборот золота - РИА Новости, 14.10.2025
Двух жителей Челябинской области осудили за незаконный оборот золота
Двое жителей Челябинской области приговорены к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей каждый за незаконный оборот более 42 килограммов... РИА Новости, 14.10.2025
происшествия, россия, челябинская область, екатеринбург
Происшествия, Россия, Челябинская область, Екатеринбург
Двух жителей Челябинской области осудили за незаконный оборот золота

На Урале двух человек осудили за незаконный оборот золота на 414 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Двое жителей Челябинской области приговорены к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей каждый за незаконный оборот более 42 килограммов золотых самородков и кустарно изготовленных слитков, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, сотрудниками УФСБ в октябре 2024 года в Челябинской области были задержаны два участника преступной группы, организовавших незаконную добычу самородного золота на территории нескольких регионов России. Получаемые драгметаллы сбывались в Екатеринбурге. У задержанных изъяли золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 42 килограммов на сумму около 414 миллионов рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла. Изъятые металлы обращены в доход государства.
"Правобережный районный суд Магнитогорска признал виновными двух жителей региона, 1973 и 1988 годов рождения… Судебной инстанцией каждый злоумышленник приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Они признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК России (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере), отмечается в сообщении.
Бенефициар коммунального холдинга Корпорация СТС Алексей Бобров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Суд на Урале оставил под арестом бизнесмена Боброва
13 октября, 13:04
 
