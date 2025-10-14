Двух жителей Челябинской области осудили за незаконный оборот золота

ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Двое жителей Челябинской области приговорены к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей каждый за незаконный оборот более 42 килограммов золотых самородков и кустарно изготовленных слитков, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.