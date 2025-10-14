Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске будут судить начальника управления Росгвардии
13:05 14.10.2025 (обновлено: 13:19 14.10.2025)
В Новосибирске будут судить начальника управления Росгвардии
В Новосибирске будут судить начальника управления Росгвардии - РИА Новости, 14.10.2025
В Новосибирске будут судить начальника управления Росгвардии
2025-10-14T13:05:00+03:00
2025-10-14T13:19:00+03:00
происшествия
новосибирская область
новосибирск
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
новосибирская область
новосибирск
россия
происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), whatsapp inc.
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), WhatsApp Inc.
В Новосибирске будут судить начальника управления Росгвардии

В Новосибирске начальника управления Росгвардии обвинили во взятке

© Фото : Суды общей юрисдикции Новосибирской области/ВКонтактеРовшан Курбанов, обвиняемый в получении взятки стройматериалами
Ровшан Курбанов, обвиняемый в получении взятки стройматериалами - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции Новосибирской области/ВКонтакте
Ровшан Курбанов, обвиняемый в получении взятки стройматериалами
НОВОСИБИРСК, 14 окт – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска получил для рассмотрения уголовное дело начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшана Курбанова, обвиняемого в получении взятки стройматериалами, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
"В Железнодорожный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Ровшана Курбанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б", "в" части 5 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении. Курбанов был арестован 29 мая 2025 года. В июле мера пресечения была продлена до 27 сентября, а затем - до 27 ноября.
Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Арестованный за взятку генерал Кузнецов написал письмо Путину
13 октября, 10:47
По версии следствия, полковник Курбанов, являясь начальником ФКГУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области", с 5 по 6 мая 2025 года путем вымогательства лично получил от представителя торговой организации часть взятки в виде строительных материалов на сумму более 35 тысяч рублей, а всего планировал получить стройматериалы на 293 тысячи рублей.
Ранее пресс-служба судов сообщала, что 30 апреля 2025 года Курбанов через WhatsApp*(принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) позвонил руководителю отдела по предотвращению внештатных ситуаций торгового центра "Лемана ПРО" и потребовал от него взятку в виде стройматериалов.
Такое "вознаграждение" предназначалось за совершение определенных действий в пользу торговой организации и ее представителя, входящих в служебные полномочия Курбанова, а также за общее покровительство и попустительство по службе, а именно за беспрепятственное согласование паспорта безопасности в ходе процедуры категорирования торгового объекта.
"Полученные строительные материалы обвиняемый использовал для облагораживания территории земельного участка, находящего в собственности его супруги и его личном пользовании", - сообщает пресс-служба.
Курбанов возглавлял управление вневедомственной охраны управления Росгвардии по Новосибирской области с 2017 года. Предварительное заседание по делу назначено на конец октября.
* принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Главу района Ленинградской области заподозрили во взятке
11 октября, 16:13
 
Заголовок открываемого материала