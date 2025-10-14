Рейтинг@Mail.ru
12:35 14.10.2025 (обновлено: 12:36 14.10.2025)
Запорожский областной суд приговорил к 15 годам колонии за госизмену местного жителя, который перевел 85 тысяч рублей на нужды ВСУ, сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости, 14.10.2025
Жителю Запорожской области вынесли приговор за госизмену

В Запорожской области суд приговорил мужчину к 15 годам колонии за госизмену

Правосудие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 15 годам колонии за госизмену местного жителя, который перевел 85 тысяч рублей на нужды ВСУ, сообщила прокуратура Крыма.
Судом установлено, что 61-летний житель Васильевского района с сентября 2023 по ноябрь 2024 года совершил более 30 переводов денежных средств на общую сумму 85 тысяч рублей в поддержку организаций, финансирующих вооруженные силы Украины.
"Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год", - говорится в релизе.
