Жителю Запорожской области вынесли приговор за госизмену
Жителю Запорожской области вынесли приговор за госизмену
Запорожский областной суд приговорил к 15 годам колонии за госизмену местного жителя, который перевел 85 тысяч рублей на нужды ВСУ, сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:35:00+03:00
2025-10-14T12:35:00+03:00
2025-10-14T12:36:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
республика крым
россия
запорожская область
Жителю Запорожской области вынесли приговор за госизмену
