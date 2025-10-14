Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области подростка осудили за поджог на ж/д - РИА Новости, 14.10.2025
11:53 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/sud-2048140729.html
В Кировской области подростка осудили за поджог на ж/д
происшествия, россия, кировская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кировская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области подростка осудили за поджог на ж/д

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Подросток приговорен к шести годам воспитательной колонии за поджог распределительного щита трансформатора на железнодорожной станции в Кировской области, сообщили в СК РФ.
"Собранные Центральным МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении несовершеннолетнего жителя Кировской области, который в составе организованной группы совершил поджог на железной дороге. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как установлено следствием и судом, в августе 2024 года фигурант, действуя в составе организованной группы, по указанию лица, представляющего интересы Украины, совершил поджог распределительного щита трансформатора на железнодорожной станции Поздино, преступные действия привели к сбою в работе электрооборудования станции.
"Суд приговорил подростка к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - добавили в СК РФ.
В ведомстве отметили, что уголовное дело в отношении иных участников преступления выделено в отдельное производство, следствие по нему продолжается.
ПроисшествияРоссияКировская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
