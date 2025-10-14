В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"*, расстрелявшему мирного жителя

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Боевик "Азова"* (признан террористическим и запрещен в РФ) Евгений Винтовкин приговорен к 22 годам колонии строгого режима за расстрел мирного жителя в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Приговором суда Винтовкину назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.
Как установлено следствием и Верховным судом ДНР, в марте 2022 года Винтовкин с сослуживцем увидели в Мариуполе мирного жителя. Полагая, что у того пророссийские взгляды, а также исходя из плана киевского режима о насильственном удержании власти, он выстрелил в мужчину из автомата Калашникова "АК-74", убив его на месте.
Азовец* Винтовкин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением) и по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти).
* Организация признана террористической и запрещена в России
