В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"*, расстрелявшему мирного жителя
11:35 14.10.2025
В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"*, расстрелявшему мирного жителя
происшествия, россия, мариуполь, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), ак-74
Происшествия, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), АК-74
В ДНР вынесли приговор боевику "Азова"*, расстрелявшему мирного жителя

Боевик "Азова" получил 22 года колонии за расстрел мирного жителя в Мариуполе

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Боевик "Азова"* (признан террористическим и запрещен в РФ) Евгений Винтовкин приговорен к 22 годам колонии строгого режима за расстрел мирного жителя в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Приговором суда Винтовкину назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.
Как установлено следствием и Верховным судом ДНР, в марте 2022 года Винтовкин с сослуживцем увидели в Мариуполе мирного жителя. Полагая, что у того пророссийские взгляды, а также исходя из плана киевского режима о насильственном удержании власти, он выстрелил в мужчину из автомата Калашникова "АК-74", убив его на месте.
Азовец* Винтовкин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением) и по пунктам "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти).
* Организация признана террористической и запрещена в России
Задержание 17-летнего подростка из Красноярска, который вступил в Азов* - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Красноярске задержали подростка, вступившего в "Азов"*
8 октября, 11:38
 
ПроисшествияРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)АК-74
 
 
