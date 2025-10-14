Суд продлил домашний арест сотруднице Baza

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест до декабря сотруднице Telegram-канала Baza Татьяне Лукьяновой по делу о даче взятки, сообщил РИА Новости её адвокат Егор Филин.

"Суд продлил меру пресечения на два месяца", - сказал защитник.

В понедельник домашний арест продлили главреду Baza Глебу Трифонову . Ему вменяют три эпизода дачи взятки, вину он признал.

Трифонов и Лукьянова находились в СИЗО, затем следствие обратилось в суд о смягчении им меры пресечения.