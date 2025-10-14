Суд продлил домашний арест сотруднице Baza

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест до декабря сотруднице Telegram-канала Baza Татьяне Лукьяновой по делу о даче взятки, сообщил РИА Новости её адвокат Егор Филин.
"Суд продлил меру пресечения на два месяца", - сказал защитник.
В понедельник домашний арест продлили главреду Baza Глебу Трифонову. Ему вменяют три эпизода дачи взятки, вину он признал.
Трифонов и Лукьянова находились в СИЗО, затем следствие обратилось в суд о смягчении им меры пресечения.
Ранее по данному делу в СИЗО отправили оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. По версии следствия, все трое за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
Позднее адвокат Трифонова Алексей Михальчик сообщил РИА Новости, что полицейские при проведении очных ставок с его подзащитным заявляли о том, что они уволены со службы.
