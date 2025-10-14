Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил домашний арест сотруднице Baza - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/sud-2048132476.html
Суд продлил домашний арест сотруднице Baza
Суд продлил домашний арест сотруднице Baza - РИА Новости, 14.10.2025
Суд продлил домашний арест сотруднице Baza
Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест до декабря сотруднице Telegram-канала Baza Татьяне Лукьяновой по делу о даче взятки, сообщил РИА Новости её... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:30:00+03:00
2025-10-14T11:30:00+03:00
происшествия
москва
краснодар
белгород
глеб трифонов
александр селиванов
алексей михальчик
telegram-канал baza
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20250918/glavred-2042755673.html
https://ria.ru/20250814/sud-2035175893.html
москва
краснодар
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, краснодар, белгород, глеб трифонов, александр селиванов, алексей михальчик, telegram-канал baza, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Краснодар, Белгород, Глеб Трифонов, Александр Селиванов, Алексей Михальчик, Telegram-канал Baza, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Суд продлил домашний арест сотруднице Baza

Сотруднице Baza Лукьяновой продлили домашний арест до декабря

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест до декабря сотруднице Telegram-канала Baza Татьяне Лукьяновой по делу о даче взятки, сообщил РИА Новости её адвокат Егор Филин.
"Суд продлил меру пресечения на два месяца", - сказал защитник.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Главреда Baza отпустили под домашний арест
18 сентября, 16:42
В понедельник домашний арест продлили главреду Baza Глебу Трифонову. Ему вменяют три эпизода дачи взятки, вину он признал.
Трифонов и Лукьянова находились в СИЗО, затем следствие обратилось в суд о смягчении им меры пресечения.
Ранее по данному делу в СИЗО отправили оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева и оперуполномоченного уголовного розыска Белгорода Александра Селиванова. По версии следствия, все трое за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет.
Позднее адвокат Трифонова Алексей Михальчик сообщил РИА Новости, что полицейские при проведении очных ставок с его подзащитным заявляли о том, что они уволены со службы.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Суд признал законным арест сотрудницы Baza
14 августа, 09:46
 
ПроисшествияМоскваКраснодарБелгородГлеб ТрифоновАлександр СеливановАлексей МихальчикTelegram-канал BazaМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала