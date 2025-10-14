https://ria.ru/20251014/sud-2048096557.html
Суд оставил в силе приговор экс-главе фирмы "Ново Флоре" по делу о пожаре
Суд оставил в силе приговор экс-главе фирмы "Ново Флоре" по делу о пожаре - РИА Новости, 14.10.2025
Суд оставил в силе приговор экс-главе фирмы "Ново Флоре" по делу о пожаре
Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор в виде трех лет колонии бывшему гендиректору фирмы "Ново Флоре" Антону Мачелюку по делу о... РИА Новости, 14.10.2025
россия
москва
Суд оставил в силе приговор экс-главе фирмы "Ново Флоре" по делу о пожаре
Суд в Москве оставил в силе приговор экс-главе фирмы «Ново Флоре» Мачелюку
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор в виде трех лет колонии бывшему гендиректору фирмы "Ново Флоре" Антону Мачелюку по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади в 2022 году, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Наказание в виде трех лет лишения свободы оставлено без изменения",- сказал собеседник агентства.
Мачелюка обвиняют по части 3 статьи 219 УК РФ
(нарушение требований пожарной безопасности, повлекшееся смерть двух и более лиц).
Мещанский суд Москвы
в мае 2024 года назначил ему три года колонии поселения. Как сообщали тогда в суде, в 2019 году на территории складов уже был пожар, последующие проверки выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, по результатам чего к административной ответственности были привлечены юридические лица и должностное лицо.
Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в конце ноября 2022 года. По информации столичного главка МЧС
, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров, погибли семь человек, еще семерых спасли полицейские.
По данным сервиса "БИР-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, в настоящее время генеральным директором ООО "Ново Флоре" является Игорь Катаев. Мачелюк значился главой с января 2023 по июнь 2025 года. При этом, согласно данным, Мачелюк числится её учредителем.