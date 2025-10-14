Суд оставил в силе приговор экс-главе фирмы "Ново Флоре" по делу о пожаре

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор в виде трех лет колонии бывшему гендиректору фирмы "Ново Флоре" Антону Мачелюку по делу о пожаре на складе на Комсомольской площади в 2022 году, в котором погибли семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.