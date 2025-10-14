Суд продолжит рассматривать иск об изъятии имущества судьи ВС в отставке

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы во вторник продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и предпринимателя Андрея Марченко, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на вторник в 10.00.

Десятого октября стало известно, что Момотов госпитализирован, заседание прошло без его участия.

Были допрошены владелец сети гостиниц Marton Марченко и его сын - по видеосвязи из СИЗО в Краснодаре . Также показания дали четыре свидетеля, один из них занимался строительством гостиниц Marton, трое других выступали по видеосвязи под псевдонимами – в кадре их не было, а голоса изменены.

Останкинский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот мог получить, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Марченко.