Рейтинг@Mail.ru
Суд продолжит рассматривать иск об изъятии имущества судьи ВС в отставке - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/sud-2048082276.html
Суд продолжит рассматривать иск об изъятии имущества судьи ВС в отставке
Суд продолжит рассматривать иск об изъятии имущества судьи ВС в отставке - РИА Новости, 14.10.2025
Суд продолжит рассматривать иск об изъятии имущества судьи ВС в отставке
Останкинский суд Москвы во вторник продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T00:28:00+03:00
2025-10-14T00:28:00+03:00
происшествия
москва
краснодар
россия
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043740251_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_d201fa0434658da20bb1f28acea208fd.jpg
https://ria.ru/20251013/sud-2047874151.html
https://ria.ru/20251011/sud-2047652056.html
москва
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043740251_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_017293b6509b3dfaaa24e46f8c7b6c82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, краснодар, россия, виктор момотов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Краснодар, Россия, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ
Суд продолжит рассматривать иск об изъятии имущества судьи ВС в отставке

Останкинский суд рассмотрит иск об изъятии имущества экс-судьи ВС Момотова

© Фото : Верховный Суд Российской ФедерацииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Верховный Суд Российской Федерации
Виктор Момотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы во вторник продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова и предпринимателя Андрея Марченко, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на вторник в 10.00.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Вынесен приговор по делу о проституции в отеле из иска к Момотову
Вчера, 05:25
Десятого октября стало известно, что Момотов госпитализирован, заседание прошло без его участия.
Были допрошены владелец сети гостиниц Marton Марченко и его сын - по видеосвязи из СИЗО в Краснодаре. Также показания дали четыре свидетеля, один из них занимался строительством гостиниц Marton, трое других выступали по видеосвязи под псевдонимами – в кадре их не было, а голоса изменены.
Останкинский суд Москвы рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот мог получить, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Марченко.
Марченко и его сын арестованы в Краснодаре по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Суд подтвердил обоснованность подозрений в отношении соответчика Момотова
11 октября, 03:38
 
ПроисшествияМоскваКраснодарРоссияВиктор МомотовГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала