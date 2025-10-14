Рейтинг@Mail.ru
Бессент вновь призвал ЕС увеличить давление на закупщиков российской нефти - РИА Новости, 14.10.2025
22:27 14.10.2025
Бессент вновь призвал ЕС увеличить давление на закупщиков российской нефти
Бессент вновь призвал ЕС увеличить давление на закупщиков российской нефти
Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с премьер-министром Украины Юлией Свириденко вновь призвал европейские страны увеличить давление на тех, кто... РИА Новости, 14.10.2025
Бессент вновь призвал ЕС увеличить давление на закупщиков российской нефти

Бессент призвал Европу усилить давление на закупщиков нефти из России

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с премьер-министром Украины Юлией Свириденко вновь призвал европейские страны увеличить давление на тех, кто закупает российскую нефть, следует из заявления американского минфина.
Встреча между Бессентом и украинской делегацией состоялась во вторник в Вашингтоне.
"Министр Бессент также подтвердил приверженность США сотрудничеству с партнерами по "Большой семёрке" для значительного усиления давления на Россию. Он подчеркнул необходимость для европейских союзников усилить кампанию давления не только на Россию, но и на любую страну, финансирующую российскую военную машину за счет закупок российской нефти", - говорится в заявлении.
Также стороны на встречи обсудили работу совместного инвестиционного фонда, который был создан в рамках сделки об украинских природных ресурсах, в соответствии с которой Киев должен отчислять в фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично. По его словам, для Венгрии это невозможно не по политическим или идеологическим причинам, а из-за "физической реальности": страна без российских энергоносителей не сможет обеспечить себя должным образом.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Сийярто оценил влияние санкций на сотрудничество Европы с Центральной Азией
13 октября, 16:45
 
В миреРоссияСШАВенгрияСкотт БессентПетер Сийярто
 
 
