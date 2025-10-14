Бессент вновь призвал ЕС увеличить давление на закупщиков российской нефти

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с премьер-министром Украины Юлией Свириденко вновь призвал европейские страны увеличить давление на тех, кто закупает российскую нефть, следует из заявления американского минфина.