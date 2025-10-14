Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине - РИА Новости, 14.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 14.10.2025
Трамп заявил, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине
Трамп заявил, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН. 14 окт – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине
"Он (Владимир Путин - ред.) просто не хочет завершать эту войну", – сказал Трамп в Белом доме на встреч с аргентинским президентом Хавьером Милеем, кадры транслировали СМИ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Россия сохраняет приверженность идее, что политико-дипломатическое урегулирование на Украине является предпочтительным. Также он заявлял, что Россия приветствует намерение главы США Дональда Трампа по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп пригрозил Испании пошлинами за отказ повысить оборонные расходы
