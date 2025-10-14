Трамп рассказал о предстоящей встрече с Зеленским

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече 17 октября попросит о поставках ракет Tomahawk, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"В пятницу ко мне приезжает президент. И я знаю, что он скажет. <...> Он хотел бы получить Tomahawk", — отметил американский лидер.
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
Трамп также заявил, что Штаты располагают большим запасом этого оружия.
По данным газеты Kyiv Post, Зеленский во время визита в США попытается присоединиться к созданию американской системы противоракетной обороны "Золотой купол".
Ситуация с Tomahawk
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
Издание Responsible Statecraft писало, что ВСУ не имеют возможности запускать Tomahawk.