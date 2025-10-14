Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о предстоящей встрече с Зеленским - РИА Новости, 14.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 14.10.2025 (обновлено: 22:20 14.10.2025)
Трамп рассказал о предстоящей встрече с Зеленским
Трамп рассказал о предстоящей встрече с Зеленским
Владимир Зеленский на встрече 17 октября попросит о поставках ракет Tomahawk, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 14.10.2025
Трамп рассказал о предстоящей встрече с Зеленским

Трамп: Зеленский попросит о поставках ракет Tomahawk в пятницу

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече 17 октября попросит о поставках ракет Tomahawk, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"В пятницу ко мне приезжает президент. И я знаю, что он скажет. <...> Он хотел бы получить Tomahawk", — отметил американский лидер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
"Томагавки" для Киева: Трамп не понял в Анкоридже главного
10 октября, 08:00
Трамп также заявил, что Штаты располагают большим запасом этого оружия.
По данным газеты Kyiv Post, Зеленский во время визита в США попытается присоединиться к созданию американской системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Ситуация с Tomahawk

На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В Кремле предупредили, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.

Издание Responsible Statecraft писало, что ВСУ не имеют возможности запускать Tomahawk.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Ядерная триада России под ударом: Зеленский вымолил у Трампа оружие победы
8 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
