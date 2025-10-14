Трамп заявил о желании наказать Испанию

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания получает защиту НАТО, но плохо поступает по отношению к альянсу и будет наказана.

"Испания автоматически получает защиту, даже если бы они не хотели. Что сделала Испания , по-моему, очень плохо и несправедливо для НАТО ", - сказал Трамп в Белом доме.

По его словам, "Испания единственная страна из НАТО", которая не хочет повышать расходы на оборону.