Трамп заявил о желании наказать Испанию
Трамп заявил о желании наказать Испанию - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп заявил о желании наказать Испанию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания получает защиту НАТО, но плохо поступает по отношению к альянсу и будет наказана. РИА Новости, 14.10.2025
Трамп заявил о желании наказать Испанию
Трамп: Испания получает защиту НАТО, но плохо поступает по отношению к альянсу
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания получает защиту НАТО, но плохо поступает по отношению к альянсу и будет наказана.
"Испания автоматически получает защиту, даже если бы они не хотели. Что сделала Испания
, по-моему, очень плохо и несправедливо для НАТО
", - сказал Трамп
в Белом доме.
По его словам, "Испания единственная страна из НАТО", которая не хочет повышать расходы на оборону.
"Невероятно неуважительно, только Испания, единственная. Думаю, их за это надо наказать", - сказал Трамп.