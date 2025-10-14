https://ria.ru/20251014/ssha-2048269030.html
Трамп выразил поддержку Милею в свете парламентских выборов
Трамп выразил поддержку Милею в свете парламентских выборов - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп выразил поддержку Милею в свете парламентских выборов
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку аргентинскому лидеру Хавьеру Милею в свете предстоящих парламентских выборов в Аргентине. РИА Новости, 14.10.2025
Трамп выразил поддержку Милею в свете парламентских выборов
Трамп выразил поддержку Милею в свете парламентских выборов в Аргентине