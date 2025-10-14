Рейтинг@Mail.ru
21:23 14.10.2025
Трамп выразил поддержку Милею в свете парламентских выборов
Трамп выразил поддержку Милею в свете парламентских выборов
в мире
аргентина
сша
дональд трамп
хавьер милей
аргентина
сша
в мире, аргентина, сша, дональд трамп, хавьер милей
В мире, Аргентина, США, Дональд Трамп, Хавьер Милей
Трамп выразил поддержку Милею в свете парламентских выборов

Трамп выразил поддержку Милею в свете парламентских выборов в Аргентине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил поддержку аргентинскому лидеру Хавьеру Милею в свете предстоящих парламентских выборов в Аргентине.
"Вы выиграете выборы. Мы вас поддержим. Я вас поддержу сегодня", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с Милеем.
Визит проходит на фоне переговоров с США о валютном свопе на 20 миллиардов долларов для Аргентины, а также возможном выкупе долларовых облигаций страны.
Промежуточные выборы в Аргентине пройдут 26 октября. Правящая партия рассчитывает получить достаточное количество мест в парламенте для продвижения реформ. Сейчас она вынуждена договариваться и заключать соглашения с другими партиями.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Милей поменял программу в одном из городов из-за протестующих
30 сентября, 02:57
 
В миреАргентинаСШАДональд ТрампХавьер Милей
 
 
