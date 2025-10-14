Трамп заявил, что США не будут сотрудничать с "коммунистами" в Аргентине

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским коллегой Хавьером Милеем заявил, что в случае победы на выборах в латиноамериканской стране "коммунистов или социалистов" Вашингтон пересмотрит экономическое сотрудничество с ней.