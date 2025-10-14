Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США не будут сотрудничать с "коммунистами" в Аргентине - РИА Новости, 14.10.2025
21:22 14.10.2025
Трамп заявил, что США не будут сотрудничать с "коммунистами" в Аргентине
Президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским коллегой Хавьером Милеем заявил, что в случае победы на выборах в латиноамериканской стране "коммунистов... РИА Новости, 14.10.2025
в мире, сша, вашингтон (штат), нью-йорк (город), дональд трамп
Трамп заявил, что США не будут сотрудничать с "коммунистами" в Аргентине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским коллегой Хавьером Милеем заявил, что в случае победы на выборах в латиноамериканской стране "коммунистов или социалистов" Вашингтон пересмотрит экономическое сотрудничество с ней.
"Наше одобрение в какой-то степени зависит от того, кто выиграет выборы. Потому что, если социалист или, как в случае с Нью-Йорком, коммунист выиграет, будут совсем другие ощущения в вопросах инвестиций. Если кто-то выиграет, но с его философией не получится отличной экономики, нужно приостановить то, что мы делаем", - сказал Трамп в Белом доме.
По словам президента США, "выборы приближаются". "Очень важные выборы. Потому что он сделал отличную работу, но она сопровождалась некоторой болью, от которой они избавляются. Думаю, победа очень важна. Ваши рейтинги хороши, будут еще лучше (после встречи в Белом доме - ред.)", - сказал он.
Трамп предсказал успех латиноамериканской экономике. "Он (Милей - ред.) стал очень популярным. Думаю, он на рубеже огромного экономического успеха", - заявил американский лидер.
В Аргентине вскоре пройдут парламентские выборы. Правящая партия рассчитывает получить достаточное количество мест в парламенте для продвижения реформ. Сейчас она вынуждена договариваться и заключать соглашения с другими партиями.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Милей поменял программу в одном из городов из-за протестующих
30 сентября, 02:57
 
В миреСШАВашингтон (штат)Нью-Йорк (город)Дональд Трамп
 
 
