21:12 14.10.2025 (обновлено: 21:13 14.10.2025)
"Абсолютное безумие". В США заговорили о четвертой мировой войне
"Абсолютное безумие". В США заговорили о четвертой мировой войне
В мире существует опасность разжигания новой мировой войны, которая может перейти в следующую стадию, заявил американский журналист Алекс Джонс в интервью... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
россия
сша
киев
алекс джонс
такер карлсон
владимир путин
нато
в мире, россия, сша, киев, алекс джонс, такер карлсон, владимир путин, нато, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Киев, Алекс Джонс, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Абсолютное безумие". В США заговорили о четвертой мировой войне

Журналист Джонс: существует риск разжигания новой мировой войны

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В мире существует опасность разжигания новой мировой войны, которая может перейти в следующую стадию, заявил американский журналист Алекс Джонс в интервью Такеру Карлсону.
"Поставки ракет "Томагавк" Киеву чреваты войной, которую уже называют четвертой мировой. Третьей ЦРУ называло холодную войну. Единственный вопрос — продолжится ли эскалация и перейдет ли она в следующую фазу", — считает Джонс.
По его мнению, НАТО пытается разными способами втянуть США напрямую в полномасштабный конфликт, поскольку Россия якобы готовится напасть на Европу, что является "абсолютным безумием".
"Вовсю идет подготовка операций под ложным флагом, которые затем будут приписаны России в качестве предлога для активации соответствующих статей НАТО, что сделает ее стороной конфликта, а вместе с ней и США, которые все еще являются членом альянса. Такая война быстро перерастет в термоядерную", — сказал Джонс.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
