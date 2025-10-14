МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В мире существует опасность разжигания новой мировой войны, которая может перейти в следующую стадию, заявил американский журналист Алекс Джонс в интервью Такеру Карлсону.
"Вовсю идет подготовка операций под ложным флагом, которые затем будут приписаны России в качестве предлога для активации соответствующих статей НАТО, что сделает ее стороной конфликта, а вместе с ней и США, которые все еще являются членом альянса. Такая война быстро перерастет в термоядерную", — сказал Джонс.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
