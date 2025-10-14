США вновь нанесли удар по судну, якобы перевозившему наркотики

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. США снова атаковали судно, перевозившее наркотики, у берегов Венесуэлы, заявил президент Дональд Трамп.
"Сегодня утром министр обороны приказал нанести смертельный кинетический удар по судну, связанному с признанной террористической организацией. <...> Удар был нанесен в международных водах, в результате чего были уничтожены шестеро наркотеррористов, находившихся на борту", — написал он в соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что ни один американский военнослужащий во время операции не пострадал.
В сентябре США неоднократно использовали вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По данным канала NBC, Вашингтон прорабатывает варианты нанесения ударов по наркоторговцам внутри латиноамериканской страны.
Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что военная активность США у берегов Венесуэлы угрожает региональной и международной безопасности.
