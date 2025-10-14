Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал начало второй части мирного плана по Газе
20:10 14.10.2025 (обновлено: 20:34 14.10.2025)
Трамп анонсировал начало второй части мирного плана по Газе
Президент США Дональд Трамп анонсировал начало второй части мирного плана по сектору Газа. РИА Новости, 14.10.2025
Подписание мирной сделки по Газе
Трамп подписал мирную сделку по Газе
Трамп анонсировал начало второй части мирного плана по Газе

Трамп: вторая фаза мирного плана по Газе начинается прямо сейчас

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Getty Images / Suzanne Plunkett
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал начало второй части мирного плана по сектору Газа.
«
"Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя хорошо, как и ожидалось. Мы освободились от бремени, но работа не завершена, тела погибших не возвращены, как того обещали. Вторая фаза начинается прямо сейчас", — написал он в соцсети Truth Social.
Накануне лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирную сделку по Газе на саммите в Шарм-эш-Шейхе. Участники встречи отметили необходимость начала консультаций по реализации следующих этапов плана Трампа по урегулированию конфликта.

Прекращение огня

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. До этого ХАМАС и Тель-Авив договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53% территории анклава и выведет войска из Газы.
В мире, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта, Саммит по Газе в Египте, Сектор Газа
 
 
