Трамп анонсировал начало второй части мирного плана по Газе

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал начало второй части мирного плана по сектору Газа.
«
"Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя хорошо, как и ожидалось. Мы освободились от бремени, но работа не завершена, тела погибших не возвращены, как того обещали. Вторая фаза начинается прямо сейчас", — написал он в соцсети Truth Social.
Накануне лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирную сделку по Газе на саммите в Шарм-эш-Шейхе. Участники встречи отметили необходимость начала консультаций по реализации следующих этапов плана Трампа по урегулированию конфликта.
Прекращение огня
В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.
ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53% территории анклава и выведет войска из Газы.