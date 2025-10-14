https://ria.ru/20251014/ssha-2048249029.html
Трамп встретится с Си Цзиньпином на саммите в Южной Корее
Трамп встретится с Си Цзиньпином на саммите в Южной Корее - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп встретится с Си Цзиньпином на саммите в Южной Корее
ВСТРЕЧА ТРАМПА И СИ ЦЗИНЬПИНА СОСТОИТСЯ НА ПОЛЯХ САММИТА В ЮЖНОЙ КОРЕЕ, ВРЕМЯ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ УЖЕ СОГЛАСОВАНО - ТОРГПРЕД США РИА Новости, 14.10.2025
в мире
Трамп встретится с Си Цзиньпином на саммите в Южной Корее
Трамп встретится с Си Цзиньпином на саммите в Южной Корее, время уже согласовано