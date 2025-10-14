Трамп по ошибке назвал премьера Канады президентом

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по ошибке назвал премьер-министра Канады Марка Карни президентом, а узнав о своей оговорке, пошутил, что хотя бы не назвал его губернатором, сообщает канадский телеканал CBC.
После того, как американский лидер закончил свою речь, Карни подошел к нему и сказал, что рад, что Трамп "повысил" его до президента.
"Неужели я сказал... По крайней мере, я не сказал "губернатор", - ответил Трамп, смеясь.
Трамп ранее называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
