Рейтинг@Mail.ru
Трамп по ошибке назвал премьера Канады президентом - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/ssha-2048205939.html
Трамп по ошибке назвал премьера Канады президентом
Трамп по ошибке назвал премьера Канады президентом - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп по ошибке назвал премьера Канады президентом
Президент США Дональд Трамп по ошибке назвал премьер-министра Канады Марка Карни президентом, а узнав о своей оговорке, пошутил, что хотя бы не назвал его... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:51:00+03:00
2025-10-14T15:51:00+03:00
в мире
канада
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
марк карни
джастин трюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20250930/ssha-2045510290.html
канада
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марк карни, джастин трюдо
В мире, Канада, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марк Карни, Джастин Трюдо
Трамп по ошибке назвал премьера Канады президентом

Трамп по ошибке назвал Карни президентом и пошутил, что хотя бы не губернатором

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по ошибке назвал премьер-министра Канады Марка Карни президентом, а узнав о своей оговорке, пошутил, что хотя бы не назвал его губернатором, сообщает канадский телеканал CBC.
Как следует из фрагмента выступления Трампа на саммите в Египте, опубликованного CBC, глава Белого дома по меньшей мере два раза назвал Карни "господином президентом", а один раз обратился к нему напрямую: "Я очень признателен вам за то, что вы приехали, господин президент".
После того, как американский лидер закончил свою речь, Карни подошел к нему и сказал, что рад, что Трамп "повысил" его до президента.
"Неужели я сказал... По крайней мере, я не сказал "губернатор", - ответил Трамп, смеясь.
Трамп ранее называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп пошутил про ковид, услышав, как чихнул глава Минздрава
30 сентября, 20:52
 
В миреКанадаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМарк КарниДжастин Трюдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала