Глава КГБ Белоруссии рассказал подробности о диалоге с США
15:00 14.10.2025 (обновлено: 15:01 14.10.2025)
Глава КГБ Белоруссии рассказал подробности о диалоге с США
Глава КГБ Белоруссии рассказал подробности о диалоге с США - РИА Новости, 14.10.2025
Глава КГБ Белоруссии рассказал подробности о диалоге с США
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в диалоге с США отсутствуют требования, стороны говорят об учете интересов друг друга. РИА Новости, 14.10.2025
в мире, белоруссия, сша
В мире, Белоруссия, США
Глава КГБ Белоруссии рассказал подробности о диалоге с США

Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил, что в диалоге с США нет требований

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель (справа) - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель (справа). Архивное фото
МИНСК, 14 окт - РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в диалоге с США отсутствуют требования, стороны говорят об учете интересов друг друга.
"Мы руководствуемся только своими национальными интересами в отношении всех стран, с которыми взаимодействуем. Это объективная реальность, таков мир", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
Со ссылкой на слова Тертеля отмечается, что в диалоге Белоруссии и США отсутствуют какие-либо требования, стороны говорят об учете интересов и потребностей друг друга.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Глава КГБ Белоруссии рассказал о вкладе в решение украинского вопроса
Вчера, 14:30
 
