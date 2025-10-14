Рейтинг@Mail.ru
Глава КГБ Белоруссии рассказал о контактах с США по Украине - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 14.10.2025 (обновлено: 14:29 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/ssha-2048180722.html
Глава КГБ Белоруссии рассказал о контактах с США по Украине
Глава КГБ Белоруссии рассказал о контактах с США по Украине - РИА Новости, 14.10.2025
Глава КГБ Белоруссии рассказал о контактах с США по Украине
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что основными темами белорусско-американских контактов являются украинская тематика и безопасность в регионе. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T14:22:00+03:00
2025-10-14T14:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582354467_0:66:2849:1670_1920x0_80_0_0_a6f00fd87028655fac3e8fc38e31d677.jpg
https://ria.ru/20251008/belorussiya-2047110358.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582354467_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_4c8aab3a175834638df8fcc8f389d019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белоруссия
Глава КГБ Белоруссии рассказал о контактах с США по Украине

Тертель: Минск и Вашингтон обсуждают безопасность в регионе и украинский вопрос

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПредседатель КГБ Белоруссии Иван Тертель (справа)
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель (справа) - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель (справа). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что основными темами белорусско-американских контактов являются украинская тематика и безопасность в регионе.
"С американской стороной идет очень серьезное обсуждение вопросов у главы государства. И американские партнеры признают, что мы, находясь в этом регионе, и наш глава государства, зная обстановку, серьезно можем вносить свой вклад в стабилизацию ситуации. Поэтому обстоятельный разговор по украинской тематике. Это основная повестка, которую мы обсуждаем с американской стороной", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
Он добавил, что "второй трек - это безопасность в регионе". "Взаимоотношения и между, условно, странами, которые представляют основные интересы Запада, и Республикой Беларусь. В различных сферах - политика, экономика, другие моменты", - продолжил он.
"Этот диалог уже принес существенную пользу для стабилизации ситуации в регионе", - сказал глава КГБ.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Секретарь СБ: Белоруссия видит ошибочно влетающие на ее территорию БПЛА
8 октября, 17:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала