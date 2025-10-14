https://ria.ru/20251014/ssha-2048180722.html
Глава КГБ Белоруссии рассказал о контактах с США по Украине
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что основными темами белорусско-американских контактов являются украинская тематика и безопасность в регионе. РИА Новости, 14.10.2025
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что основными темами белорусско-американских контактов являются украинская тематика и безопасность в регионе.
"С американской стороной идет очень серьезное обсуждение вопросов у главы государства. И американские партнеры признают, что мы, находясь в этом регионе, и наш глава государства, зная обстановку, серьезно можем вносить свой вклад в стабилизацию ситуации. Поэтому обстоятельный разговор по украинской тематике. Это основная повестка, которую мы обсуждаем с американской стороной", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
Он добавил, что "второй трек - это безопасность в регионе". "Взаимоотношения и между, условно, странами, которые представляют основные интересы Запада, и Республикой Беларусь. В различных сферах - политика, экономика, другие моменты", - продолжил он.
"Этот диалог уже принес существенную пользу для стабилизации ситуации в регионе", - сказал глава КГБ.