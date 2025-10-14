https://ria.ru/20251014/ssha-2048115735.html
В США расследуют причастность Starlink к работе колл-центров в Мьянме
В США расследуют причастность Starlink к работе колл-центров в Мьянме - РИА Новости, 14.10.2025
В США расследуют причастность Starlink к работе колл-центров в Мьянме
Объединенный двухпартийный комитет по экономике американского конгресса начал расследование причастности систем спутниковой связи Starlink компании SpaceX к... РИА Новости, 14.10.2025
В мире, Таиланд, Мьянма, Китай, Илон Маск, SpaceX, Конгресс США
В США расследуют причастность Starlink к работе колл-центров в Мьянме
США расследуют связь Starlink с мошенническими колл-центрами в Мьянме
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Объединенный двухпартийный комитет по экономике американского конгресса начал расследование причастности систем спутниковой связи Starlink компании SpaceX к работе мошеннических колл-центров в Мьянме, передает агентство Франс Пресс.
Агентство со ссылкой на данные своего расследования указывает, что множество спутниковых антенн Starlink появляются на зданиях колл-центров в Мьянме
, в частности на фоне того, как Starlink стал самым популярным интернет-провайдером в стране в последние месяцы.
"Двухпартийный комитет в конгрессе США
... начал расследование участия спутникового бизнеса Starlink Илона Маска
в предоставлении доступа в интернет мошенническим центрам в Мьянме", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в рамках расследования Маска могут вызвать для дачи показаний.
В феврале – марте 2025 года правоохранительные органы Китая
, Таиланда
и Мьянмы провели масштабную операцию против нелегальных колл-центров в округе Мьявади мьянманского штата Карен, освободив более 10 тысяч подневольных работников из разных стран. Большинство освобожденных были гражданами КНР, однако среди них оказались и трое россиян, попавших в колл-центры через Таиланд против своей воли. Как заявлял РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ
в Таиланде Илья Ильин, эти россияне были доставлены в Бангкок
таиландскими властями, которым они были переданы в фильтрационном лагере на территории Мьянмы, созданном после операции, и российское посольство в Таиланде могло оказать им только помощь в установлении связи с родственниками для приобретения билетов домой.
Еще четыре россиянина, включая освобожденную 7 октября текущего года гражданку РФ Дашиму Очирнимаеву, были спасены позже, уже по инициативе российского посольства в Таиланде, совместными усилиями российских дипломатов и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы.