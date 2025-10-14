Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, сколько ракет Tomahawk США могут поставить Украине
09:03 14.10.2025 (обновлено: 17:02 14.10.2025)
СМИ раскрыли, сколько ракет Tomahawk США могут поставить Украине
СМИ раскрыли, сколько ракет Tomahawk США могут поставить Украине - РИА Новости, 14.10.2025
СМИ раскрыли, сколько ракет Tomahawk США могут поставить Украине
СМИ раскрыли, сколько ракет Tomahawk США могут поставить Украине

FT назвала число ракет Tomahawk, которые США смогут поставить Украине

© U.S. Navy photo/MCSA Samuel SouvannasonПогрузка ракеты Tomahawk
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© U.S. Navy photo/MCSA Samuel Souvannason
Погрузка ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. США смогут поставить Украине только до 50 ракет Tomahawk, пишет газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон.
"Вашингтон может выделить для Киева от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику войны", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Армия России нагло обманула всех среди бела дня: такое простить нельзя
13 октября, 08:00
Как сообщил бывший сотрудник Пентагона Марк Канчиан, у США есть 4150 таких ракет. Однако Вашингтон, вероятно, сможет поставить Киеву лишь несколько единиц. По данным экспертов, это связано с тем, что из 200 ракет, закупленных с 2022 года, более 120 уже израсходовали. А в бюджете на 2026-й планируется финансирование всего 57 единиц.
Кроме того, как отмечает газета, такое оружие может понадобиться США "для ударов по Венесуэле".

Ситуация с Tomahawk

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.

Издание Responsible Statecraft писало, что ВСУ не имеют возможности запускать Tomahawk.

Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Раде высказались о запуске ракет Tomahawk по России
Вчера, 06:30
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинМинистерство обороны СШАКиевДональд Трамп
 
 
