"Намек на перестройку": в Италии оценили заявление Трампа по Украине

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о возможной передаче Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk говорит о пересмотре американской стратегии помощи Киеву, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Заявление, сделанное (Трампом. — Прим. Ред.) со ссылкой на просьбу Зеленского, проливает новый и противоречивый свет на поддержку США киевского режима, намекая на возможную перестройку стратегии Вашингтона", — говорится в материале.
Как утверждает издание, слова президента США перекликаются с потенциальным изменением риторики, которое можно интерпретировать и как попытку давления на стороны конфликта, и как дистанцирование от более воинственной линии, которая ускорила бы эскалацию противостояния.
"Таким образом, ситуация рисует сложную картину: публичные заявления Трампа о Tomahawk кажутся опасной игрой по повышению ставок, в то время как дипломаты работают за кулисами, пытаясь поддерживать диалог", — подчеркивается в материале.
В ночь на понедельник Трамп заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским поставки оружия на Украину, в том числе ракет Tomahawk. Он выразил уверенность, что президент России пойдет на урегулирование украинского конфликта, а в противном случае, по его словам, Вашингтон передаст Киеву Tomahawk. Трамп предположил, что поговорит об этом с Владимиром Путиным.
Российский лидер, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", отметил, что Tomahawk — мощное оружие, но они не изменят ситуацию на поле боя. Он также подчеркнул, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно и это будет означать абсолютно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США.
