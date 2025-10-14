https://ria.ru/20251014/ssha-2048087809.html
Ведущие СМИ США бойкотируют новые правила Пентагона для прессы
Ведущие СМИ США бойкотируют новые правила Пентагона для прессы - РИА Новости, 14.10.2025
Ведущие СМИ США бойкотируют новые правила Пентагона для прессы
Крупнейшие американские СМИ выступили с заявлением о том, что не согласны с новой политикой министерства войны США, которая ограничивает доступ журналистов к... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T02:42:00+03:00
2025-10-14T02:42:00+03:00
2025-10-14T02:42:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
https://ria.ru/20251012/ft-2047797916.html
https://ria.ru/20251009/pentagon-2047178305.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Ведущие СМИ США бойкотируют новые правила Пентагона для прессы
СМИ США бойкотировали новые правила Пентагона для прессы
ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Крупнейшие американские СМИ выступили с заявлением о том, что не согласны с новой политикой министерства войны США, которая ограничивает доступ журналистов к военным источникам.
Представители прессы имеют возможность до вторника подписать новую политику, которая по сути предусматривает меры против тех журналистов, которые пытаются добыть у чиновников Пентагона
информацию, на публикацию которой ведомство ранее не давало разрешение, даже если она не является секретной.
Тем, кто не согласится с новой политикой, придется сдать свои пресс-карты, предоставляющие доступ в Пентагон, и новые им выданы не будут.
Ассоциация пресс-служб Пентагона, состоящая из таких издательств, как Ассошиэйтед Пресс, Foreign Policy, ABC News и CNN, заявила, что данная директива "затыкает рты сотрудникам министерства и угрожает репрессиями журналистам, которые ищут информацию, не прошедшую предварительное одобрение для публикации".
Издания The New York Times, The Atlantic и The Washington Post уже заявили, что не подпишут новое соглашение.
В 2025 году администрация президента Дональда Трампа
пересмотрела правила аккредитации прессы, отобрав у Ассоциации корреспондентов Белого дома право распределять места в пресс-зале и выделив квоты для представителей "новых медиа". Одновременно был введен запрет на посещение отдельных мероприятий для ряда традиционных СМИ, включая Associated Press и The Wall Street Journal.