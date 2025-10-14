Ведущие СМИ США бойкотируют новые правила Пентагона для прессы

ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Крупнейшие американские СМИ выступили с заявлением о том, что не согласны с новой политикой министерства войны США, которая ограничивает доступ журналистов к военным источникам.

Представители прессы имеют возможность до вторника подписать новую политику, которая по сути предусматривает меры против тех журналистов, которые пытаются добыть у чиновников Пентагона информацию, на публикацию которой ведомство ранее не давало разрешение, даже если она не является секретной.

Тем, кто не согласится с новой политикой, придется сдать свои пресс-карты, предоставляющие доступ в Пентагон, и новые им выданы не будут.

Ассоциация пресс-служб Пентагона, состоящая из таких издательств, как Ассошиэйтед Пресс, Foreign Policy, ABC News и CNN, заявила, что данная директива "затыкает рты сотрудникам министерства и угрожает репрессиями журналистам, которые ищут информацию, не прошедшую предварительное одобрение для публикации".

Издания The New York Times, The Atlantic и The Washington Post уже заявили, что не подпишут новое соглашение.