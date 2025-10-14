Рейтинг@Mail.ru
Ведущие СМИ США бойкотируют новые правила Пентагона для прессы - РИА Новости, 14.10.2025
02:42 14.10.2025
Ведущие СМИ США бойкотируют новые правила Пентагона для прессы
Ведущие СМИ США бойкотируют новые правила Пентагона для прессы
Крупнейшие американские СМИ выступили с заявлением о том, что не согласны с новой политикой министерства войны США, которая ограничивает доступ журналистов к... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T02:42:00+03:00
2025-10-14T02:42:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
2025
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Ведущие СМИ США бойкотируют новые правила Пентагона для прессы

СМИ США бойкотировали новые правила Пентагона для прессы

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Крупнейшие американские СМИ выступили с заявлением о том, что не согласны с новой политикой министерства войны США, которая ограничивает доступ журналистов к военным источникам.
Представители прессы имеют возможность до вторника подписать новую политику, которая по сути предусматривает меры против тех журналистов, которые пытаются добыть у чиновников Пентагона информацию, на публикацию которой ведомство ранее не давало разрешение, даже если она не является секретной.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Пентагон планирует закупить минералы, критически важные для армии, пишет FT
12 октября, 13:04
Тем, кто не согласится с новой политикой, придется сдать свои пресс-карты, предоставляющие доступ в Пентагон, и новые им выданы не будут.
Ассоциация пресс-служб Пентагона, состоящая из таких издательств, как Ассошиэйтед Пресс, Foreign Policy, ABC News и CNN, заявила, что данная директива "затыкает рты сотрудникам министерства и угрожает репрессиями журналистам, которые ищут информацию, не прошедшую предварительное одобрение для публикации".
Издания The New York Times, The Atlantic и The Washington Post уже заявили, что не подпишут новое соглашение.
В 2025 году администрация президента Дональда Трампа пересмотрела правила аккредитации прессы, отобрав у Ассоциации корреспондентов Белого дома право распределять места в пресс-зале и выделив квоты для представителей "новых медиа". Одновременно был введен запрет на посещение отдельных мероприятий для ряда традиционных СМИ, включая Associated Press и The Wall Street Journal.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Пентагоне проверили сотни сотрудников на критику Кирка, пишут СМИ
9 октября, 02:49
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
