Рейтинг@Mail.ru
В США разразился скандал из-за российского крейсера - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 14.10.2025 (обновлено: 00:49 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/ssha-2048082692.html
В США разразился скандал из-за российского крейсера
В США разразился скандал из-за российского крейсера - РИА Новости, 14.10.2025
В США разразился скандал из-за российского крейсера
Национальный морской музей подразделений специального назначения ВМС США поздравил американский флот с 250-летием постом с фотографией российского ракетного... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T00:32:00+03:00
2025-10-14T00:49:00+03:00
в мире
военно-морские силы сша
су-27
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048083129_0:154:511:441_1920x0_80_0_0_340c43cb18eb6208c6da7a71cfe827d7.png
https://ria.ru/20250331/strelby-2008308186.html
https://ria.ru/20240304/varyag-1930908301.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048083129_0:106:511:489_1920x0_80_0_0_c36aca1c83a966ab8e720a1f78399004.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, военно-морские силы сша, су-27
В мире, Военно-морские силы США, Су-27
В США разразился скандал из-за российского крейсера

Музей ВМС США поздравил американский флот постом с российским крейсером "Варяг"

© Дэвид Браун, соцсеть XПлакат музея ВМС США с поздравлением 250-летия американского флота
Плакат музея ВМС США с поздравлением 250-летия американского флота - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Дэвид Браун, соцсеть X
Плакат музея ВМС США с поздравлением 250-летия американского флота
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Национальный морской музей подразделений специального назначения ВМС США поздравил американский флот с 250-летием постом с фотографией российского ракетного крейсера "Варяг", на это обратил внимание в соцсети X журналист The Wall Street Journal Дэвид Браун.
"Это российский ракетный крейсер", — написал он, репостнув поздравление музея ВМС США.
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Крейсер "Варяг" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
31 марта, 05:23
Пост музея в соцсети X на момент написания материала недоступен.
В 2021 году Южное командование американского министерства обороны опубликовало поздравительный постер с днем рождения американских вооруженных сил, на котором показаны белые силуэты трех Су-27, взмывающих в небо на разноцветных столбах реактивного пламени.
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", изначально носивший название "Червона Украина", был построен в середине 80-х и вступил в строй в 1989 году. Свое нынешнее название крейсер приобрел в 1996 году, когда стал флагманом Тихоокеанского флота.
Гвардейский ракетный крейсер Варяг - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Ракетный крейсер ТОФ "Варяг" завершил деловой визит в столицу Шри-Ланки
4 марта 2024, 04:14
 
В миреВоенно-морские силы СШАСу-27
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала