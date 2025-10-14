В США разразился скандал из-за российского крейсера

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Национальный морской музей подразделений специального назначения ВМС США поздравил американский флот с 250-летием постом с фотографией российского ракетного крейсера "Варяг", на это обратил внимание в соцсети X журналист The Wall Street Journal Дэвид Браун.
"Это российский ракетный крейсер", — написал он, репостнув поздравление музея ВМС США.
Пост музея в соцсети X на момент написания материала недоступен.
В 2021 году Южное командование американского министерства обороны опубликовало поздравительный постер с днем рождения американских вооруженных сил, на котором показаны белые силуэты трех Су-27, взмывающих в небо на разноцветных столбах реактивного пламени.
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", изначально носивший название "Червона Украина", был построен в середине 80-х и вступил в строй в 1989 году. Свое нынешнее название крейсер приобрел в 1996 году, когда стал флагманом Тихоокеанского флота.
