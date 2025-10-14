В США разразился скандал из-за российского крейсера

Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", изначально носивший название "Червона Украина", был построен в середине 80-х и вступил в строй в 1989 году. Свое нынешнее название крейсер приобрел в 1996 году, когда стал флагманом Тихоокеанского флота.