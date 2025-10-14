Кадыров показал кадры уничтожения укреплений ВСУ

ГРОЗНЫЙ, 14 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" в Сумской области уничтожили подземные помещения ВСУ и укрепленные блиндажи, которые противник использовал как опорные пункты и укрытия, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров и опубликовал в Telegram-канале видео операции.
"Кондратовка, Сумская область. Группа "Аида" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ продолжает уверенно выполнять поставленные задачи на передовой. В ходе последней операции бойцами группы были обнаружены и уничтожены подземные помещения противника - подвалы, а также ряд зданий и укрепленных блиндажей, используемых врагом как опорные пункты и укрытия", - написал Кадыров.
По его словам, действия прошли "четко и слаженно": разведка подтвердила цели, операторы БПЛА действовали быстро и профессионально, что позволило нейтрализовать укрепления противника и снизить его способность к дальнейшим наступательным действиям.
