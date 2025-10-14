Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал кадры уничтожения укреплений ВСУ - РИА Новости, 14.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 14.10.2025
Кадыров показал кадры уничтожения укреплений ВСУ
Кадыров показал кадры уничтожения укреплений ВСУ - РИА Новости, 14.10.2025
Кадыров показал кадры уничтожения укреплений ВСУ
Бойцы спецназа "Ахмат" в Сумской области уничтожили подземные помещения ВСУ и укрепленные блиндажи, которые противник использовал как опорные пункты и укрытия,... РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
2025
Уничтожение укреплений ВСУ
Уничтожение укреплений ВСУ
Кадыров показал кадры уничтожения укреплений ВСУ

Кадыров: бойцы «Ахмата» уничтожили подземные помещения ВСУ в Сумской области

ГРОЗНЫЙ, 14 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" в Сумской области уничтожили подземные помещения ВСУ и укрепленные блиндажи, которые противник использовал как опорные пункты и укрытия, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров и опубликовал в Telegram-канале видео операции.
«
"Кондратовка, Сумская область. Группа "Аида" спецназа "Ахмат" Минобороны РФ продолжает уверенно выполнять поставленные задачи на передовой. В ходе последней операции бойцами группы были обнаружены и уничтожены подземные помещения противника - подвалы, а также ряд зданий и укрепленных блиндажей, используемых врагом как опорные пункты и укрытия", - написал Кадыров.
По его словам, действия прошли "четко и слаженно": разведка подтвердила цели, операторы БПЛА действовали быстро и профессионально, что позволило нейтрализовать укрепления противника и снизить его способность к дальнейшим наступательным действиям.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
