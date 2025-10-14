Рейтинг@Mail.ru
"Огромное количество жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 14.10.2025
"Огромное количество жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Огромное количество жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 14.10.2025
"Огромное количество жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. РИА Новости, 14.10.2025
"Огромное количество жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Подполковник Дэвис заявил об огромных потерях ВСУ в зоне СВО. Подробности

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери в зоне СВО и не способны противостоять ВС России, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
Украины нет путик военнойпобеде. Я уже говорил, что больше нетдаже способаизбежать поражения состороны России. <… > У них, конечно, по-прежнему огромное количествожертв. Мы незнаем, каково реальноечисло, но онозначительно", - отметил он.
По словам эксперта, соотношение сил, безусловно, на стороне России. Дэвис также обратил внимание на рост случаев дезертирства в рядах ВСУ.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Специальная военная операция на Украине
 
 
