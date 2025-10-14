https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048244643.html
"Огромное количество жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
"Огромное количество жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 14.10.2025
"Огромное количество жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T18:35:00+03:00
2025-10-14T18:35:00+03:00
2025-10-14T18:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
дэниел дэвис
вооруженные силы украины
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779659_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_599e4ba121cefc14d62594fb60279ead.jpg
https://ria.ru/20251014/zelenskiy-2048141142.html
https://ria.ru/20251014/rakety-2048097083.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045779659_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_10cc992904f6d03a16fdd61f3cb4e56b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, владимир путин, дэниел дэвис, вооруженные силы украины, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дэниел Дэвис, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов
"Огромное количество жертв". В США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Подполковник Дэвис заявил об огромных потерях ВСУ в зоне СВО. Подробности