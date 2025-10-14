https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048101248.html
ВС России ликвидировали бразильского наемника в Запорожской области
ВС России ликвидировали бразильского наемника в Запорожской области - РИА Новости, 14.10.2025
ВС России ликвидировали бразильского наемника в Запорожской области
Российские военнослужащие в районе Новогригоровки Запорожской области ликвидировали иностранного наёмника, воевавшего на стороне украинских формирований, заявил РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T07:48:00+03:00
2025-10-14T07:48:00+03:00
2025-10-14T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
мария захарова
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
https://ria.ru/20250923/naemnik-2043768397.html
https://ria.ru/20250912/ukraina-2041480583.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запорожская область, мария захарова, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Запорожская область, Мария Захарова, Сергей Лавров
ВС России ликвидировали бразильского наемника в Запорожской области
ВС РФ ликвидировали бразильского наемника в Новогригоровке Запорожской области
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие в районе Новогригоровки Запорожской области ликвидировали иностранного наёмника, воевавшего на стороне украинских формирований, заявил РИА Новости командир роты группировки войск "Восток" с позывным "Тик-Так".
"Стреляли по иностранным наёмникам, если мне память не изменяет — бразилец", — сообщил командир.
По его словам, цель была поражена точным ударом FPV-дрона.
"По ним отработал FPV, этот наёмник был ликвидирован", — добавил "Тик-Так".
В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине
наемников из Великобритании
, Грузии
, Польши
и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.