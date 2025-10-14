Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали бразильского наемника в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 14.10.2025
ВС России ликвидировали бразильского наемника в Запорожской области
ВС России ликвидировали бразильского наемника в Запорожской области - РИА Новости, 14.10.2025
ВС России ликвидировали бразильского наемника в Запорожской области
Российские военнослужащие в районе Новогригоровки Запорожской области ликвидировали иностранного наёмника, воевавшего на стороне украинских формирований, заявил РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T07:48:00+03:00
2025-10-14T07:48:00+03:00
ВС России ликвидировали бразильского наемника в Запорожской области

ВС РФ ликвидировали бразильского наемника в Новогригоровке Запорожской области

Украинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие в районе Новогригоровки Запорожской области ликвидировали иностранного наёмника, воевавшего на стороне украинских формирований, заявил РИА Новости командир роты группировки войск "Восток" с позывным "Тик-Так".
"Стреляли по иностранным наёмникам, если мне память не изменяет — бразилец", — сообщил командир.
Иностранные наемники на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
На Украине ликвидировали испанского наемника
23 сентября, 15:26
По его словам, цель была поражена точным ударом FPV-дрона.
"По ним отработал FPV, этот наёмник был ликвидирован", — добавил "Тик-Так".
В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
На Украине ликвидировали японского наемника
12 сентября, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЗапорожская областьМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
