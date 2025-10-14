Читать ria.ru в

ВС России ликвидировали бразильского наемника в Запорожской области

ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие в районе Новогригоровки Запорожской области ликвидировали иностранного наёмника, воевавшего на стороне украинских формирований, заявил РИА Новости командир роты группировки войск "Восток" с позывным "Тик-Так".

"Стреляли по иностранным наёмникам, если мне память не изменяет — бразилец", — сообщил командир.

По его словам, цель была поражена точным ударом FPV-дрона.

"По ним отработал FPV, этот наёмник был ликвидирован", — добавил "Тик-Так".

Грузии, В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.