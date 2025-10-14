https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048097580.html
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Украинские боевики боятся российских артиллеристов в зоне СВО, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
По словам собеседника агентства, российских артиллеристов заносят в базу скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец".
"Значит, мы не просто так хлеб едим… Нас ненавидят, нас с одной стороны боятся, и к нам серьезно относятся, к артиллерии", - сказал он.