В Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
В Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 14.10.2025
В Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
Штурмовая группа ВСУ уничтожена в районе поселка Варачино в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T06:34:00+03:00
2025-10-14T06:34:00+03:00
2025-10-14T06:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
сумская область
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В Сумской области уничтожили штурмовую группу ВСУ
Штурмовую группу ВСУ уничтожили в районе Варачино Сумской области