Украинских штурмовиков с наркотиками взяли в плен в районе Алексеевки
Двух боевиков ВСУ с наркотиками взяли в плен в районе села Алексеевка в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 14.10.2025
