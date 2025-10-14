Рейтинг@Mail.ru
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048093395.html
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности "Юга"
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 14.10.2025
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности "Юга"
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и укрепленному опорному пункту ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T05:07:00+03:00
2025-10-14T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_ba037dd8b50370b6e825ffcb3b6f9eeb.jpg
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048093288.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026554158_73:0:1882:1357_1920x0_80_0_0_002c8bd4729b42c477c88ca522ad695c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности "Юга"

Су-34 нанес удар по опорнику ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и укрепленному опорному пункту ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило журналистам Минобороны России.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и укрепленному опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ВС России уничтожили две артиллерийские системы ВСУ производства США
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала