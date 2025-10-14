https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048093288.html
ВС России уничтожили две артиллерийские системы ВСУ производства США
ВС России уничтожили две артиллерийские системы ВСУ производства США - РИА Новости, 14.10.2025
ВС России уничтожили две артиллерийские системы ВСУ производства США
Операторы FPV-дронов "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109 "Паладин" и гаубицу М198, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
ВС России уничтожили две артиллерийские системы ВСУ производства США
Операторы FPV-дронов уничтожили САУ M109 и гаубицу M198 ВСУ