ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском

ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Расчёт ударного беспилотника "Молния-2" полка беспилотных систем группировки войск "Центр" уничтожил расчёт БПЛА ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчёт ударных FPV-дронов самолётного типа "Молния-2" 7-го отдельного полка беспилотных систем группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления и операторов БПЛА формирований ВСУ, укрывавшихся в здании одного из населённых пунктов на подступах к Красноармейску Донецкой Народной Республики", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны добавило, что в ходе ведения воздушной разведки был зафиксирован момент запуска вражеского БПЛА и вскрыто их местонахождение. Координаты объекта были оперативно переданы операторам ударных дронов группировки. Используя FPV-дрон "Молния-2", военнослужащие полка осуществили высокоточную атаку на здание, где укрывались военнослужащие ВСУ. В результате точного удара часть здания обрушилась, а находившиеся внутри операторы и техническое оборудование были уничтожены.