ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Красноармейском

Минобороны добавило, что в ходе ведения воздушной разведки был зафиксирован момент запуска вражеского БПЛА и вскрыто их местонахождение. Координаты объекта были оперативно переданы операторам ударных дронов группировки. Используя FPV-дрон "Молния-2", военнослужащие полка осуществили высокоточную атаку на здание, где укрывались военнослужащие ВСУ. В результате точного удара часть здания обрушилась, а находившиеся внутри операторы и техническое оборудование были уничтожены.