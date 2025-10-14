Рейтинг@Mail.ru
Операторы дронов поразили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 14.10.2025
Операторы дронов поразили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Операторы дронов поразили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 14.10.2025
Операторы дронов поразили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" поразили антенну-ретранслятор и пункт управления БПЛА украинских... РИА Новости, 14.10.2025
Операторы дронов поразили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Операторы дронов поразили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" поразили антенну-ретранслятор и пункт управления БПЛА украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области, видео опубликовало министерство обороны России.
"На первом видео воздушная разведка выявила замаскированную антенну-ретранслятор, усиливающую сигнал для увеличения дистанции работы беспилотников противника. После получения координат цели оператор ударного FPV-дрона поражает антенну", - сообщили в военном ведомстве.
После поражения ретранслятора средствами воздушной разведки ВС РФ обнаружен находящийся неподалеку пункт управления БПЛА с живой силой противника.
"После нескольких ударов российских FPV-дронов пункт управления беспилотников ВСУ перестал функционировать", - отметили в Минобороны.
Также на кадрах объективного контроля в прицел операторов БПЛА попал блиндаж с двумя боевиками киевского режима.
"Точечным ударом FPV-дрона, цель была поражена, пехота противника контужена и дезориентирована. Далее российские штурмовики без сопротивления противника захватили точку", - сообщили в Министерстве обороны.
Как отметили в ведомстве, операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают технику, вооружение и личный состав противника в тылу ВСУ в Запорожской области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
