Операторы дронов поразили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" поразили антенну-ретранслятор и пункт управления БПЛА украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области, видео опубликовало министерство обороны России.

"На первом видео воздушная разведка выявила замаскированную антенну-ретранслятор, усиливающую сигнал для увеличения дистанции работы беспилотников противника. После получения координат цели оператор ударного FPV-дрона поражает антенну", - сообщили в военном ведомстве.

После поражения ретранслятора средствами воздушной разведки ВС РФ обнаружен находящийся неподалеку пункт управления БПЛА с живой силой противника.

"После нескольких ударов российских FPV-дронов пункт управления беспилотников ВСУ перестал функционировать", - отметили в Минобороны.

Также на кадрах объективного контроля в прицел операторов БПЛА попал блиндаж с двумя боевиками киевского режима.

"Точечным ударом FPV-дрона, цель была поражена, пехота противника контужена и дезориентирована. Далее российские штурмовики без сопротивления противника захватили точку", - сообщили в Министерстве обороны.

Как отметили в ведомстве, операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают технику, вооружение и личный состав противника в тылу ВСУ в Запорожской области