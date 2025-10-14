https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048093001.html
Операторы дронов поразили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области
2025-10-14T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
днепр (река)
Операторы дронов поразили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" поразили антенну-ретранслятор и пункт управления БПЛА украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области, видео опубликовало министерство обороны России.
"На первом видео воздушная разведка выявила замаскированную антенну-ретранслятор, усиливающую сигнал для увеличения дистанции работы беспилотников противника. После получения координат цели оператор ударного FPV-дрона поражает антенну", - сообщили в военном ведомстве.
После поражения ретранслятора средствами воздушной разведки ВС РФ обнаружен находящийся неподалеку пункт управления БПЛА с живой силой противника.
"После нескольких ударов российских FPV-дронов пункт управления беспилотников ВСУ
перестал функционировать", - отметили в Минобороны.
Также на кадрах объективного контроля в прицел операторов БПЛА попал блиндаж с двумя боевиками киевского режима.
"Точечным ударом FPV-дрона, цель была поражена, пехота противника контужена и дезориентирована. Далее российские штурмовики без сопротивления противника захватили точку", - сообщили в Министерстве обороны.
Как отметили в ведомстве, операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают технику, вооружение и личный состав противника в тылу ВСУ в Запорожской области
Запорожская область - регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев
не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье
, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.