Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал об атаке ракетами HIMARS позиций "Днепра" - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:55 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048088089.html
Священник рассказал об атаке ракетами HIMARS позиций "Днепра"
Священник рассказал об атаке ракетами HIMARS позиций "Днепра" - РИА Новости, 14.10.2025
Священник рассказал об атаке ракетами HIMARS позиций "Днепра"
Две подряд ракеты РСЗО HIMARS американского производства, запущенные боевиками ВСУ по позициям группировки войск "Днепр" ВС РФ, чудом не разорвались, рассказал... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T02:55:00+03:00
2025-10-14T02:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_6922269aecd330880ead7fd582ff023e.jpg
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048086638.html
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048087076.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_80248bf748cd8734e5d603bbc99b3f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Священник рассказал об атаке ракетами HIMARS позиций "Днепра"

Две ракеты HIMARS подряд не разорвались на позициях группировки "Днепр"

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 14 окт - РИА Новости. Две подряд ракеты РСЗО HIMARS американского производства, запущенные боевиками ВСУ по позициям группировки войск "Днепр" ВС РФ, чудом не разорвались, рассказал РИА Новости войсковой священник, помощник командира по работе с верующими 126-й бригады группировки войск "Днепр" отец Дмитрий Сушко.
"Приехали мы с иконой Спаса Нерукотворного, которую президент передал в Вооруженные силы для поклонения. И два бойца - один пожилой, другой помоложе, подошли после молебна и освящения, и попросили, говорят: "Батюшка, отслужите пожалуйста благодарственный молебен". Я говорю: "Хорошо… Называйте имена". И спрашиваю, а по поводу чего благодарственный молебен?" - рассказал священник.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
БМД десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой
Вчера, 02:19
По словам батюшки, оба подошедших к нему бойца оказались глубоко верующими людьми и "обладали полной духовной экипировкой".
"Иконы, молитвословы, просфоры, святая вода. Вот они утром экипировались и пошли на позиции. И как пришли, через какое-то время на позиции прилетела ракета HIMARS, но не разорвалась. Они поменяли позицию и через полчаса на той позиции, на которую они поменяли, туда прилетает второй HIMARS и он не взрывается. И вот они подходят и говорят: "Батюшка, ну разве это не чудо?! Поэтому, просим вас отслужить благодарственный молебен, поблагодарить Бога за такие вот моменты". И таких случаев - масса!" - рассказал отец Дмитрий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Боец рассказал, как наводчик БМД спасся от удара FPV-дрона
Вчера, 02:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала