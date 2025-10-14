https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048088089.html
Священник рассказал об атаке ракетами HIMARS позиций "Днепра"
Священник рассказал об атаке ракетами HIMARS позиций "Днепра" - РИА Новости, 14.10.2025
Священник рассказал об атаке ракетами HIMARS позиций "Днепра"
Две подряд ракеты РСЗО HIMARS американского производства, запущенные боевиками ВСУ по позициям группировки войск "Днепр" ВС РФ, чудом не разорвались, рассказал... РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048086638.html
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048087076.html
Священник рассказал об атаке ракетами HIMARS позиций "Днепра"
Две ракеты HIMARS подряд не разорвались на позициях группировки "Днепр"
ГЕНИЧЕСК, 14 окт - РИА Новости. Две подряд ракеты РСЗО HIMARS американского производства, запущенные боевиками ВСУ по позициям группировки войск "Днепр" ВС РФ, чудом не разорвались, рассказал РИА Новости войсковой священник, помощник командира по работе с верующими 126-й бригады группировки войск "Днепр" отец Дмитрий Сушко.
"Приехали мы с иконой Спаса Нерукотворного, которую президент передал в Вооруженные силы для поклонения. И два бойца - один пожилой, другой помоложе, подошли после молебна и освящения, и попросили, говорят: "Батюшка, отслужите пожалуйста благодарственный молебен". Я говорю: "Хорошо… Называйте имена". И спрашиваю, а по поводу чего благодарственный молебен?" - рассказал священник.
По словам батюшки, оба подошедших к нему бойца оказались глубоко верующими людьми и "обладали полной духовной экипировкой".
"Иконы, молитвословы, просфоры, святая вода. Вот они утром экипировались и пошли на позиции. И как пришли, через какое-то время на позиции прилетела ракета HIMARS, но не разорвалась. Они поменяли позицию и через полчаса на той позиции, на которую они поменяли, туда прилетает второй HIMARS и он не взрывается. И вот они подходят и говорят: "Батюшка, ну разве это не чудо?! Поэтому, просим вас отслужить благодарственный молебен, поблагодарить Бога за такие вот моменты". И таких случаев - масса!" - рассказал отец Дмитрий.