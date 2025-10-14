Священник рассказал об атаке ракетами HIMARS позиций "Днепра"

"Приехали мы с иконой Спаса Нерукотворного, которую президент передал в Вооруженные силы для поклонения. И два бойца - один пожилой, другой помоложе, подошли после молебна и освящения, и попросили, говорят: "Батюшка, отслужите пожалуйста благодарственный молебен". Я говорю: "Хорошо… Называйте имена". И спрашиваю, а по поводу чего благодарственный молебен?" - рассказал священник.

"Иконы, молитвословы, просфоры, святая вода. Вот они утром экипировались и пошли на позиции. И как пришли, через какое-то время на позиции прилетела ракета HIMARS, но не разорвалась. Они поменяли позицию и через полчаса на той позиции, на которую они поменяли, туда прилетает второй HIMARS и он не взрывается. И вот они подходят и говорят: "Батюшка, ну разве это не чудо?! Поэтому, просим вас отслужить благодарственный молебен, поблагодарить Бога за такие вот моменты". И таких случаев - масса!" - рассказал отец Дмитрий.