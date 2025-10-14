Боец рассказал, как наводчик БМД спасся от удара FPV-дрона

"Была у нас такая ситуация, что завозили пехоту. И после завоза уже, наводчик, отработав свою задачу… перелез из башни, и уже залез ко мне на командирский. А по приезду мы обнаружили, что по нам отработал FPV. То есть, он прожег нам башню, прожег десантный люк. И вот, собственно, такая ситуация, что он перелез ко мне вперед, можно так сказать, его уберегла… На фронте у нас такие ситуации воспринимаются как чудо", - сказал десантник.