Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как наводчик БМД спасся от удара FPV-дрона - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048087076.html
Боец рассказал, как наводчик БМД спасся от удара FPV-дрона
Боец рассказал, как наводчик БМД спасся от удара FPV-дрона - РИА Новости, 14.10.2025
Боец рассказал, как наводчик БМД спасся от удара FPV-дрона
Наводчик боевой машины десанта (БМД) бронегруппы десантников группировки войск "Днепр" во время боевого выезда пересел на другое место внутри своей боевой... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T02:22:00+03:00
2025-10-14T02:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0faedd5c6acb0891177b60e606f95d07.jpg
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048086638.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_400fd6bf101f630b38933ffc39a4d309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал, как наводчик БМД спасся от удара FPV-дрона

Наводчик БМД "Днепра" спасся от удара FPV-дрона, пересев на другое место

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 14 окт - РИА Новости. Наводчик боевой машины десанта (БМД) бронегруппы десантников группировки войск "Днепр" во время боевого выезда пересел на другое место внутри своей боевой машины, благодаря чему избежал гибели от удара FPV-дрона украинских боевиков, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Шпагат".
"Была у нас такая ситуация, что завозили пехоту. И после завоза уже, наводчик, отработав свою задачу… перелез из башни, и уже залез ко мне на командирский. А по приезду мы обнаружили, что по нам отработал FPV. То есть, он прожег нам башню, прожег десантный люк. И вот, собственно, такая ситуация, что он перелез ко мне вперед, можно так сказать, его уберегла… На фронте у нас такие ситуации воспринимаются как чудо", - сказал десантник.
По словам бойца, сейчас на фронте СВО FPV-дроны противника являются основной угрозой для боевых машин типа БМД.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
БМД десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой
Вчера, 02:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала