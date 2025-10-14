https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048087076.html
Боец рассказал, как наводчик БМД спасся от удара FPV-дрона
Наводчик боевой машины десанта (БМД) бронегруппы десантников группировки войск "Днепр" во время боевого выезда пересел на другое место внутри своей боевой... РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
ГЕНИЧЕСК, 14 окт - РИА Новости. Наводчик боевой машины десанта (БМД) бронегруппы десантников группировки войск "Днепр" во время боевого выезда пересел на другое место внутри своей боевой машины, благодаря чему избежал гибели от удара FPV-дрона украинских боевиков, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Днепр" с позывным "Шпагат".
"Была у нас такая ситуация, что завозили пехоту. И после завоза уже, наводчик, отработав свою задачу… перелез из башни, и уже залез ко мне на командирский. А по приезду мы обнаружили, что по нам отработал FPV. То есть, он прожег нам башню, прожег десантный люк. И вот, собственно, такая ситуация, что он перелез ко мне вперед, можно так сказать, его уберегла… На фронте у нас такие ситуации воспринимаются как чудо", - сказал десантник.
По словам бойца, сейчас на фронте СВО FPV-дроны противника являются основной угрозой для боевых машин типа БМД.