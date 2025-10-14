БМД десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой

"Чтобы они (FPV-дроны) к нам не залетали. Мы же здесь не можем обвариться (обычной пассивной защитой - ред.), нам нужно чтобы у нас башня крутилась. А это (стальные тросы) в какой-то степени нам допомогает", - ответил десантник "Шпагат" на вопрос о предназначении толстых стальных тросов, вертикально приваренных по периметру передней полусферы БМД.

"Также есть резина (на бортах), потому что противник пользуется в основном кумулятивными зарядами, которые прожигают броню… Резина помогает рассеивать эту кумулятивную струю и не допустить того, чтоб машина загорелась, либо остановилась, вышла из строя... FPV… Машины ведь все у нас обвариваются. И это прям нам хорошо помогает. Да, периодически на FPV они (РЭБ) работают. То есть, они их глушат, тоже помогает нам", - сказал десантник с позывным "Корзак".