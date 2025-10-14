Рейтинг@Mail.ru
БМД десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой - РИА Новости, 14.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:19 14.10.2025
БМД десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой
БМД десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой
специальная военная операция на украине
безопасность
безопасность
БМД десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 14 окт - РИА Новости. Боевые машины десанта (БМД) группировки войск "Днепр" стали оснащать дополнительной пассивной антидроновой защитой в виде стальных тросов, наваренных на те места военной техники, где конструктивно нельзя установить обычную пассивную защиту, сообщил РИА Новости десантник бронегруппы "Днепра" с позывным "Шпагат".
"Чтобы они (FPV-дроны) к нам не залетали. Мы же здесь не можем обвариться (обычной пассивной защитой - ред.), нам нужно чтобы у нас башня крутилась. А это (стальные тросы) в какой-то степени нам допомогает", - ответил десантник "Шпагат" на вопрос о предназначении толстых стальных тросов, вертикально приваренных по периметру передней полусферы БМД.
Командир роты с позывным Немец об уничтожении более 30 целей ВСУ за месяц - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Расчеты БПЛА "Днепра" уничтожили более 30 целей ВСУ за месяц, сообщил боец
Вчера, 01:07
Помимо стальных тросов, на БМД десантников установлена рама со стальной сеткой и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Также есть резина (на бортах), потому что противник пользуется в основном кумулятивными зарядами, которые прожигают броню… Резина помогает рассеивать эту кумулятивную струю и не допустить того, чтоб машина загорелась, либо остановилась, вышла из строя... FPV… Машины ведь все у нас обвариваются. И это прям нам хорошо помогает. Да, периодически на FPV они (РЭБ) работают. То есть, они их глушат, тоже помогает нам", - сказал десантник с позывным "Корзак".
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Ситуация для ВСУ у Красноармейска осложняется
13 октября, 00:47
 
