https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048086638.html
БМД десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой
БМД десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой - РИА Новости, 14.10.2025
БМД десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой
Боевые машины десанта (БМД) группировки войск "Днепр" стали оснащать дополнительной пассивной антидроновой защитой в виде стальных тросов, наваренных на те... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T02:19:00+03:00
2025-10-14T02:19:00+03:00
2025-10-14T02:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716799_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_7dd04d7654e53f1e5857ed7763423d81.jpg
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048084614.html
https://ria.ru/20251013/spetsoperatsiya-2047860169.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716799_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_e078ced82670e1491d4ff5c2967da4c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
БМД десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой
БМД десантников "Днепра" начали оснащать новой пассивной противодроновой защитой
ГЕНИЧЕСК, 14 окт - РИА Новости. Боевые машины десанта (БМД) группировки войск "Днепр" стали оснащать дополнительной пассивной антидроновой защитой в виде стальных тросов, наваренных на те места военной техники, где конструктивно нельзя установить обычную пассивную защиту, сообщил РИА Новости десантник бронегруппы "Днепра" с позывным "Шпагат".
"Чтобы они (FPV-дроны) к нам не залетали. Мы же здесь не можем обвариться (обычной пассивной защитой - ред.), нам нужно чтобы у нас башня крутилась. А это (стальные тросы) в какой-то степени нам допомогает", - ответил десантник "Шпагат" на вопрос о предназначении толстых стальных тросов, вертикально приваренных по периметру передней полусферы БМД.
Помимо стальных тросов, на БМД десантников установлена рама со стальной сеткой и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Также есть резина (на бортах), потому что противник пользуется в основном кумулятивными зарядами, которые прожигают броню… Резина помогает рассеивать эту кумулятивную струю и не допустить того, чтоб машина загорелась, либо остановилась, вышла из строя... FPV… Машины ведь все у нас обвариваются. И это прям нам хорошо помогает. Да, периодически на FPV они (РЭБ) работают. То есть, они их глушат, тоже помогает нам", - сказал десантник с позывным "Корзак".