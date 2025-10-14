Боец рассказал о коте, передвигающимся по линии фронта с его подразделением

ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Рубик" рассказал РИА Новости, что вместе с его подразделением на линии фронта живет кот по кличке Вася, ставший для бойцов талисманом и другом.

"Вот у нас есть кот, Вася его зовут. Классный, маленький. Когда мы его взяли, он только родился, пару месяцев было. Забрали его к себе, с нами всегда живет. И сейчас живет", — рассказал военнослужащий.

По словам бойца, пушистый напарник сопровождает их даже во время передвижений между позициями.

"С нами передвигается по всей линии фронта. На мотоцикле катали. Да, я его с собой заберу домой в Бурятию . Он уже свой, наш боец", — отметил "Рубик".