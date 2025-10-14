Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о коте, передвигающимся по линии фронта с его подразделением
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:48 14.10.2025 (обновлено: 01:55 14.10.2025)
Боец рассказал о коте, передвигающимся по линии фронта с его подразделением
Боец рассказал о коте, передвигающимся по линии фронта с его подразделением - РИА Новости, 14.10.2025
Боец рассказал о коте, передвигающимся по линии фронта с его подразделением
Стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Рубик" рассказал РИА Новости, что вместе с его подразделением на линии фронта живет кот по кличке Вася, ставший... РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
республика бурятия
республика бурятия
Специальная военная операция на Украине, Республика Бурятия
Боец рассказал о коте, передвигающимся по линии фронта с его подразделением

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Рубик" рассказал РИА Новости, что вместе с его подразделением на линии фронта живет кот по кличке Вася, ставший для бойцов талисманом и другом.
"Вот у нас есть кот, Вася его зовут. Классный, маленький. Когда мы его взяли, он только родился, пару месяцев было. Забрали его к себе, с нами всегда живет. И сейчас живет", — рассказал военнослужащий.
По словам бойца, пушистый напарник сопровождает их даже во время передвижений между позициями.
"С нами передвигается по всей линии фронта. На мотоцикле катали. Да, я его с собой заберу домой в Бурятию. Он уже свой, наш боец", — отметил "Рубик".
Бойцы признаются, что кот Вася стал символом тепла и удачи на передовой, напоминая им о доме и мирной жизни.
