Стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Рубик" рассказал РИА Новости, что вместе с его подразделением на линии фронта живет кот по кличке Вася, ставший...
Специальная военная операция на Украине, Республика Бурятия
Боец рассказал о коте, передвигающимся по линии фронта с его подразделением
Кот Вася передвигается с бойцами ВС РФ на мотоцикле по линии фронта
ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Рубик" рассказал РИА Новости, что вместе с его подразделением на линии фронта живет кот по кличке Вася, ставший для бойцов талисманом и другом.
"Вот у нас есть кот, Вася его зовут. Классный, маленький. Когда мы его взяли, он только родился, пару месяцев было. Забрали его к себе, с нами всегда живет. И сейчас живет", — рассказал военнослужащий.
По словам бойца, пушистый напарник сопровождает их даже во время передвижений между позициями.
"С нами передвигается по всей линии фронта. На мотоцикле катали. Да, я его с собой заберу домой в Бурятию
. Он уже свой, наш боец", — отметил "Рубик".
Бойцы признаются, что кот Вася стал символом тепла и удачи на передовой, напоминая им о доме и мирной жизни.