Расчеты БПЛА "Днепра" уничтожили более 30 целей ВСУ за месяц, сообщил боец

ТОКМАК, 14 окт - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 3-й штурмовой роты 291-го полка 42-й гвардейской дивизии российской группировки "Днепр" в течение месяца поразили более 30 целей ВСУ в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Немец".

Он отметил, что подразделение выполняет задачи в районе населенного пункта Работино.

"Противник усиленно обороняется, сопротивляется. Пытается удержать свои позиции, на которые мы ведём планомерное наступление. В течение месяца, я считаю, расчеты FPV отработали результативно, эффективно и успешно", - рассказал командир роты.

Он отметил, что поражение велось по живой силе противника, технике, а также поражались украинские боевики, выявленные в укрытиях.

"Больше 30 (пораженных - ред.) целей таких, которые значимые", - сказал командир роты.