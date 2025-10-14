Рейтинг@Mail.ru
Расчеты БПЛА "Днепра" уничтожили более 30 целей ВСУ за месяц, сообщил боец
Специальная военная операция на Украине
 
01:07 14.10.2025 (обновлено: 08:16 14.10.2025)
Расчеты БПЛА "Днепра" уничтожили более 30 целей ВСУ за месяц, сообщил боец
Новости
Расчеты ударных БПЛА 3-й штурмовой роты 291-го полка 42-й гвардейской дивизии российской группировки "Днепр" в течение месяца поразили более 30 целей ВСУ в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Немец".
ТОКМАК, 14 окт - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА 3-й штурмовой роты 291-го полка 42-й гвардейской дивизии российской группировки "Днепр" в течение месяца поразили более 30 целей ВСУ в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Немец".
Он отметил, что подразделение выполняет задачи в районе населенного пункта Работино.
"Противник усиленно обороняется, сопротивляется. Пытается удержать свои позиции, на которые мы ведём планомерное наступление. В течение месяца, я считаю, расчеты FPV отработали результативно, эффективно и успешно", - рассказал командир роты.
Он отметил, что поражение велось по живой силе противника, технике, а также поражались украинские боевики, выявленные в укрытиях.
"Больше 30 (пораженных - ред.) целей таких, которые значимые", - сказал командир роты.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияРаботиноВооруженные силы Украины
 
 
