Российские военные без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские штурмовики без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ и захватили разведданные, позволившие полностью освободить один из населённых пунктов, сообщило журналистам Минобороны РФ.

По данным ведомства, добравшись до окраин поселка, группа обнаружила пункт временной дислокации ВСУ , возле которого был замечен легковой автомобиль украинских военнослужащих, в который они спешно грузили коробки с документацией.

"По команде офицера личный состав штурмовой группы, использовав дымовые шашки, мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага, доставив ценные документы и троих пленных в штаб полка", - говорится в сообщении.