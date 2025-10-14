Рейтинг@Mail.ru
Российские военные без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 14.10.2025
Российские военные без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ
Российские военные без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 14.10.2025
Российские военные без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ
Российские штурмовики без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ и захватили разведданные, позволившие полностью освободить один из населённых... РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ

ВС России без единого выстрела обезвредили группу военных ВСУ

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские штурмовики без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ и захватили разведданные, позволившие полностью освободить один из населённых пунктов, сообщило журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, добравшись до окраин поселка, группа обнаружила пункт временной дислокации ВСУ, возле которого был замечен легковой автомобиль украинских военнослужащих, в который они спешно грузили коробки с документацией.
"По команде офицера личный состав штурмовой группы, использовав дымовые шашки, мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага, доставив ценные документы и троих пленных в штаб полка", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что изучив документы и показания пленных, командование приняло решение нанести ракетные удары по месту дислокации вооруженных формирований ВСУ, что способствовало полному освобождению одного из населенных пунктов.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Пушилин заявил о продвижении ВС России к Красному Лиману
Вчера, 09:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
