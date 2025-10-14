https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048080075.html
Российские военные без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские штурмовики без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ и захватили разведданные, позволившие полностью освободить один из населённых пунктов, сообщило журналистам Минобороны РФ.
По данным ведомства, добравшись до окраин поселка, группа обнаружила пункт временной дислокации ВСУ
, возле которого был замечен легковой автомобиль украинских военнослужащих, в который они спешно грузили коробки с документацией.
"По команде офицера личный состав штурмовой группы, использовав дымовые шашки, мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага, доставив ценные документы и троих пленных в штаб полка", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что изучив документы и показания пленных, командование приняло решение нанести ракетные удары по месту дислокации вооруженных формирований ВСУ, что способствовало полному освобождению одного из населенных пунктов.