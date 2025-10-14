https://ria.ru/20251014/spetsnaz-2048182400.html
Кадыров рассказал об операции спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении
Бойцы спецназа "Ахмат" на харьковском направлении сорвали попытку противника нанести огневое поражение российским подразделениям, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T14:26:00+03:00
