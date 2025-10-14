Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал об операции спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении - РИА Новости, 14.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 14.10.2025
Кадыров рассказал об операции спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении
Кадыров рассказал об операции спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении
Кадыров рассказал об операции спецназа "Ахмат" на Харьковском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец спецназа "Ахмат" на позиции в зона СВО
Боец спецназа "Ахмат" на позиции в зона СВО. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 14 окт - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" на харьковском направлении сорвали попытку противника нанести огневое поражение российским подразделениям, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Харьковское направление. Спецназ "Ахмат" Минобороны РФ пресек попытку противника нанести огневое поражение нашим подразделениям. Противник провел ротацию и пытался активно действовать, однако все его замыслы были своевременно выявлены и сорваны", – написал Кадыров.
Он опубликовал видео операции и пояснил, что в результате точной работы бойцов уничтожены два 120-мм миномета ВСУ, антенна FPV-дронов и все оборудование вражеского расчета, который обеспечивал корректировку минометного огня.
"Наши позиции полностью под контролем, каждый метр находится под наблюдением. Бойцы продолжают надежно держать оборону и выполнять поставленные задачи", – добавил глава Чечни.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ВС России отбили попытки украинских ДРГ высадиться на остров Переяславский
Вчера, 13:15
 
