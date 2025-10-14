В СФ назвали бахвальством угрозу генерала США об ударах по Калининграду

КАЛИНИНГРАД, 14 окт — РИА Новости. Высказывание бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса о том, что Севастополь и Калининград якобы могли бы быть уничтожены в первые часы в случае конфликта РФ с НАТО, - это пустое бахвальство, заявил РИА Новости сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.