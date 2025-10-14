В СФ назвали бахвальством угрозу генерала США об ударах по Калининграду

КАЛИНИНГРАД, 14 окт — РИА Новости. Высказывание бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса о том, что Севастополь и Калининград якобы могли бы быть уничтожены в первые часы в случае конфликта РФ с НАТО, - это пустое бахвальство, заявил РИА Новости сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.
"Высказывание... генерала - пустое бахвальство. Генерал уже в отставке и прекрасно понимает, что может не отвечать за свои слова. Калининград и Севастополь - не просто военные базы, а исторические центры российского суверенитета и для нашей страны защита этих городов имеет экзистенциальное значение. Это высказывания в очередной раз подтверждает, что НАТО утратило даже риторические сдерживающие рамки, превращая свою политику лишь в демонстрацию агрессии", - сказал Шендерюк-Жидков.
Ранее Ходжес дал интервью YouTube-каналу, аффилированному с польской телекомпанией TVP. Он заявил, что силы НАТО "уничтожили" бы Россию, если бы она в 2025 году атаковала Польшу. Как утверждает американский генерал в отставке, под удар попали бы Калининград и Севастополь. При этом власти РФ неоднократно заявляли, что Москва не планирует нападать на страны НАТО, но будет защищать свои интересы и безопасность своих граждан всеми доступными средствами, а любые попытки альянса испытать боевую готовность России получат немедленный и жесткий ответ.