СМИ назвали цель возможного решения Трампа по ракетам Tomahawk
11:38 14.10.2025 (обновлено: 11:53 14.10.2025)
СМИ назвали цель возможного решения Трампа по ракетам Tomahawk
СМИ назвали цель возможного решения Трампа по ракетам Tomahawk - РИА Новости, 14.10.2025
СМИ назвали цель возможного решения Трампа по ракетам Tomahawk
Потенциальное решение президента США Дональда Трампа об отправке ракет Tomahawk на Украину нацелено в том числе на то, чтобы призвать Европу к более решительным РИА Новости, 14.10.2025
СМИ назвали цель возможного решения Трампа по ракетам Tomahawk

Решение Трампа по Tomahawk призвано подтолкнуть ФРГ к поставке Taurus Киеву

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Потенциальное решение президента США Дональда Трампа об отправке ракет Tomahawk на Украину нацелено в том числе на то, чтобы призвать Европу к более решительным действиям по Украине, в частности, подтолкнуть Берлин к поставке Киеву ракет Taurus, утверждает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Этот шаг стратегически рассчитан не только на укрепление обороны Украины, но и на то, чтобы заставить нерешительных европейских союзников, особенно Германию в том, что касается ее ракет Taurus, "последовать примеру", - утверждается в материале издания.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Зеленский устроил истерику из-за слива секретного пункта "плана победы"
30 октября 2024, 15:10
Трамп ранее объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
В июле канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что обсуждал с Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих обращению с ракетами Taurus. По его словам, договоренности о подготовке солдат пока не достигнуты, но не исключил такого варианта. Он, в частности, указал, что Taurus "очень сложные системы", поэтому обучение заняло бы минимум шесть месяцев.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
СвДП Германии призвала немедленно разрешить поставки ракет Taurus Украине
6 декабря 2024, 18:28
 
