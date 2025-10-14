СМИ назвали цель возможного решения Трампа по ракетам Tomahawk

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Потенциальное решение президента США Дональда Трампа об отправке ракет Tomahawk на Украину нацелено в том числе на то, чтобы призвать Европу к более решительным действиям по Украине, в частности, подтолкнуть Берлин к поставке Киеву ракет Taurus, утверждает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на осведомленные источники.