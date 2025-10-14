https://ria.ru/20251014/sk-2048248499.html
СК возбудил 18 дел по факту уничтожения мемориалов в Прибалтике
СК возбудил 18 дел по факту уничтожения мемориалов в Прибалтике
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские следователи возбудили 18 дел по факту повреждения и уничтожения на территории иностранных государств, в том числе Латвии, Литвы, Эстонии и Украины, мемориалов, увековечивающих подвиг советских воинов, сообщили в СК РФ.
"В 2025 году в Главном следственном управлении возбуждено 18 уголовных дел по фактам повреждения и уничтожения на территории иностранных государств, в том числе Латвии
, Литвы
, Эстонии
и Украины
, мемориальных объектов, увековечивающих подвиг советских воинов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что во взаимодействии с МИД России и Минобороны РФ ведется работа по созданию реестра мемориальных объектов, а также воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, расположенных на территории иностранных государств.