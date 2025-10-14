СК возбудил 18 дел по факту уничтожения мемориалов в Прибалтике

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские следователи возбудили 18 дел по факту повреждения и уничтожения на территории иностранных государств, в том числе Латвии, Литвы, Эстонии и Украины, мемориалов, увековечивающих подвиг советских воинов, сообщили в СК РФ.