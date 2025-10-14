Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил 18 дел по факту уничтожения мемориалов в Прибалтике - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/sk-2048248499.html
СК возбудил 18 дел по факту уничтожения мемориалов в Прибалтике
СК возбудил 18 дел по факту уничтожения мемориалов в Прибалтике - РИА Новости, 14.10.2025
СК возбудил 18 дел по факту уничтожения мемориалов в Прибалтике
Российские следователи возбудили 18 дел по факту повреждения и уничтожения на территории иностранных государств, в том числе Латвии, Литвы, Эстонии и Украины,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T18:52:00+03:00
2025-10-14T18:52:00+03:00
в мире
россия
латвия
литва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49761/16/497611609_0:289:750:711_1920x0_80_0_0_159ac160e907799a54b17dc5c5329b2c.jpg
https://ria.ru/20250401/rossija-2008556122.html
россия
латвия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49761/16/497611609_0:219:750:782_1920x0_80_0_0_0f9cd16b93280c5299c4da8fe251d7ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, латвия, литва, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Латвия, Литва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил 18 дел по факту уничтожения мемориалов в Прибалтике

СК завел 18 дел из-за повреждения мемориалов советским воинам в Прибалтике

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские следователи возбудили 18 дел по факту повреждения и уничтожения на территории иностранных государств, в том числе Латвии, Литвы, Эстонии и Украины, мемориалов, увековечивающих подвиг советских воинов, сообщили в СК РФ.
"В 2025 году в Главном следственном управлении возбуждено 18 уголовных дел по фактам повреждения и уничтожения на территории иностранных государств, в том числе Латвии, Литвы, Эстонии и Украины, мемориальных объектов, увековечивающих подвиг советских воинов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что во взаимодействии с МИД России и Минобороны РФ ведется работа по созданию реестра мемориальных объектов, а также воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, расположенных на территории иностранных государств.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Россия объявила в розыск украинца, осквернившего мемориал ВОВ
1 апреля, 08:36
 
В миреРоссияЛатвияЛитваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала