В МВД рассказали, как узнать, сколько сим-карт зарегистрировано на человека
В МВД рассказали, как узнать, сколько сим-карт зарегистрировано на человека
Чтобы выяснить, сколько сим-карт зарегистрировано на конкретного человека, можно воспользоваться личным кабинетом на портале "Госуслуги", обратиться в службу... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-14T21:28:00+03:00
2025-10-14T21:28:00+03:00
2025-10-15T00:05:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
2025
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Чтобы выяснить, сколько сим-карт зарегистрировано на конкретного человека, можно воспользоваться личным кабинетом на портале "Госуслуги", обратиться в службу поддержки или посетить офис мобильного оператора, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«
"Самый простой и надежный способ — через портал "Госуслуги": авторизуйтесь в своем профиле, перейдите в раздел "SIM-карты", ознакомьтесь со списком всех номеров, оформленных на ваш паспорт. Если в списке есть незнакомые номера — откажитесь от них. Это можно сделать прямо на "Госуслугах" или в салоне связи", — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что если основной номер не отображается, возможно, он зарегистрирован на старый паспорт — в этом случае нужно будет обратиться в офис оператора для обновления информации.
В МВД также предложили альтернативные способы проверки, включая обращение в службу поддержки или визит в офис мобильного оператора.
"Проверьте все сим-карты, зарегистрированные на ваши документы. Иногда на один паспорт оформляют номера для детей, родителей или "на будущее". Сейчас это может вызвать проблемы. Проверка займет лишь несколько минут, но позволит избежать возможной блокировки и обезопасит от оформления номеров мошенниками без вашего ведома", — советуют в ведомстве.
С 1 ноября 2025 года один человек сможет оформить в совокупности не более 20 сим-карт у всех операторов.