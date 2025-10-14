https://ria.ru/20251014/sidr-2048101933.html
В России выросло производство сидра
2025-10-14T08:05:00+03:00
2025-10-14T08:05:00+03:00
2025-10-14T10:23:00+03:00
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Производство сидра в России за январь-сентябрь 2025 года выросло на 16,7% в годовом выражении, до 8,48 миллиона декалитров, при этом выпуск пуаре снизился на 4,6% и составил 174 тысячи декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
При этом медовухи произвели за 9 месяцев текущего года на 9,3% больше - 3,002 миллиона декалитров. Всего сидра, медовухи и пуаре было выпущено 11,656 миллиона декалитров, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем производства пива крепостью от 0,5% до 8,6% за указанный период снизился на 1,2% и составил 596,529 миллиона декалитров. Пива крепостью свыше 8,6% выпустили на 4,5% меньше - 56,5 тысячи декалитров. Пивных напитков произвели на 3,3% больше - 91,465 миллиона декалитров.
Всего производство пива и пивных напитков за 9 месяцев снизилось на 0,6% в годовом выражении, до 688,051 миллиона декалитров. Общий объем выпуска напитков брожения за январь-сентябрь 2025 года составил 699,707 миллиона декалитров, что 0,4% меньше прошлогодних показателей.