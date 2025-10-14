В России выросло производство сидра

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Производство сидра в России за январь-сентябрь 2025 года выросло на 16,7% в годовом выражении, до 8,48 миллиона декалитров, при этом выпуск пуаре снизился на 4,6% и составил 174 тысячи декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

При этом медовухи произвели за 9 месяцев текущего года на 9,3% больше - 3,002 миллиона декалитров. Всего сидра, медовухи и пуаре было выпущено 11,656 миллиона декалитров, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем производства пива крепостью от 0,5% до 8,6% за указанный период снизился на 1,2% и составил 596,529 миллиона декалитров. Пива крепостью свыше 8,6% выпустили на 4,5% меньше - 56,5 тысячи декалитров. Пивных напитков произвели на 3,3% больше - 91,465 миллиона декалитров.