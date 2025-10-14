Рейтинг@Mail.ru
В России выросло производство сидра - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 14.10.2025 (обновлено: 10:23 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/sidr-2048101933.html
В России выросло производство сидра
В России выросло производство сидра - РИА Новости, 14.10.2025
В России выросло производство сидра
Производство сидра в России за январь-сентябрь 2025 года выросло на 16,7% в годовом выражении, до 8,48 миллиона декалитров, при этом выпуск пуаре снизился на... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T08:05:00+03:00
2025-10-14T10:23:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048119341_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_b1a5fa37bcf6bde884da7538880a6b6c.jpg
https://ria.ru/20250621/pivo-2024442832.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048119341_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_c3ba9d06b20d27a0654f6761f81bf65d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
В России выросло производство сидра

Производство сидра в России за девять месяцев выросло на 16,7 процента

© Getty Images / bhofack2Сидр
Сидр - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Getty Images / bhofack2
Сидр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Производство сидра в России за январь-сентябрь 2025 года выросло на 16,7% в годовом выражении, до 8,48 миллиона декалитров, при этом выпуск пуаре снизился на 4,6% и составил 174 тысячи декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
При этом медовухи произвели за 9 месяцев текущего года на 9,3% больше - 3,002 миллиона декалитров. Всего сидра, медовухи и пуаре было выпущено 11,656 миллиона декалитров, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем производства пива крепостью от 0,5% до 8,6% за указанный период снизился на 1,2% и составил 596,529 миллиона декалитров. Пива крепостью свыше 8,6% выпустили на 4,5% меньше - 56,5 тысячи декалитров. Пивных напитков произвели на 3,3% больше - 91,465 миллиона декалитров.
Всего производство пива и пивных напитков за 9 месяцев снизилось на 0,6% в годовом выражении, до 688,051 миллиона декалитров. Общий объем выпуска напитков брожения за январь-сентябрь 2025 года составил 699,707 миллиона декалитров, что 0,4% меньше прошлогодних показателей.
Пиво - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Россия в январе-мае увеличила ввоз пива из Китая
21 июня, 07:08
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала